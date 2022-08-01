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Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında

Haberler - ntv.com.tr | 01.08.2022 - 09:50

İklim kriziyle ilgili artan endişelere rağmen lüks ulaşım imkanlarından taviz vermeyen ünlüler, şu sıralar eleştirilerin odağında. Kısa süreli uçuşlar yaparak karbon salınımı artıran Kylie Jenner, Drake, Taylor Swift ve pek çok ünlü isim, bir Twitter hesabının uçuş verilerini paylaşmasıyla gündem oldu.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 1

ABD’li realite şov yıldızı ’ın özel jetiyle 17 dakika süren bir uçuş yapması geçtiğimiz günlerde büyük bir tartışmanın başlamasına sebep oldu.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 2

"HANGİSİYLE GİDELİM?"

24 yaşındaki girişimci ve partneri Travis Scott’ın özel jetleri önünde çekilen fotoğrafı ve Jenner’ın “Benimkiyle mi gidelim seninkiyle mi?” ifadesi, pek çok takipçi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 3

HESABINDA UÇUŞ HAREKETLERİNİ PAYLAŞIYOR

19 yaşındaki üniversite öğrenci Jack Sweeney  '@CelebJets' adlı Twitter hesabında ünlü isimlerin özel jetleriyle yaptıkları yolculukları paylaşıyor.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 4

UÇUŞ MALİYETİNİ VE ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARI PAYLAŞIYOR

Jenner’ın uçuş bilgilerini paylaşan Sweeney, Kaliforniya’daki bir şehirden diğerine giden jetin 17 dakikalık bir yolculuk yaptığını paylaştı. Yapılan uçuşun analizini de tutan Twitter hesabı, ne kadar yakıt harcandığını, bu uçuşun ne kadara mal olduğunu ve çevreye verdiği zararı da takipçileriyle paylaşıyor.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 5

KARBON EMİSYONU ARTIYOR

Guardian’ın haberine göre, 17 dakikalık uçuş, dünya çapında ortalama bir insanın yıllık toplam karbon ayak izinin yaklaşık dörtte biri olan 1 ton karbondioksit (CO2) emisyonuna sebep oluyor. Jenner’ın bu yolculuğu arabayla yapması ise yalnızca 40 dakikasını alacaktı.

Jenner, jetiyle yaptığı uçuşlar ve çevreye verdiği zarar nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından "iklim suçlusu" (climate criminal) ilan edildi.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 6

"JETİN İÇİNDE DEĞİLDİM"

Jenner gibi eleştirilen bir başka ünlü isim Kanadalı rapçi Drake oldu. Rapçinin özel jetinin son 6 altı haftada 7, 12 ve 14 dakikalık uçuşlar yaptığı tespit edildi. Durumla ilgili açıklamada bulunan rapçi, jetin içinde olmadığını ve jetlerin yalnızca tutuldukları yerlere götürüldüklerini paylaştı.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 7

İKLİME EN ÇOK ZARAR VEREN İSİM OLDU

Özel jetiyle sürekli uçan ve çevreye zarar verdiği iddia edilen bir başka isim ise şarkıcı Taylor Swift. Ocak ve Temmuz aylarında 17 kere uçuş yaptığı belirtilen Swift, özel jetiyle hava kirliliğine en çok sebep olan isim ilan edilmişti.

Rolling Stone’un haberine göre, Swift’in temsilcileri jetlerin başkalarına ödünç verildiğini ve şarkıcının bundan sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtti.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 8

MUSK-KARDASHIAN KARŞILAŞTIRMASI

Ünlülerin jet hareketlerini paylaşan Central Florida Üniversitesi öğrencisi Sweeney, Elon Musk’ın da uçuş verilerini paylaşıyor. “Elon, verimli ve hızlı olabilmek için bu uçuşları yapıyor ama özet jeti ile uzun ve kısa uçuşlar yapan Kim Kardashian ise “Kim Havayolları” yazmaktan başka bir şey yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 9

JETLERİN KARBON SALINIMINDAKİ ROLÜ

Özel uçaklar, 2016’da yapılan bir araştırmaya göre dünyanın tüm havacılık emisyonlarının yaklaşık %4'ünden sorumlu.

Independent’ın haberine göre dünyanın en zengin insanları, yaptıkları uçuşlarla dünyanın karbon emisyon salınımının %1’inden sorumlu.

Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında - 10

ÖZEL JETİNİ EN ÇOK KULLANAN İSİMLER

Bir pazarlama şirketi olan Yard’ın yayınladığı analizlere göre özel jetini en çok kullanan isimler sırasıyla Taylor Swift, Floyd Mayweather, Jay-Z, Alex Rodriguez, Blake Shelton, Steven Spielberg, Kim Kardashian ve Travis Scott oldu.

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