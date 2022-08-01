Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında

Haberler - ntv.com.tr | 01.08.2022 - 09:50
ABD’li realite şov yıldızı Kylie Jenner’ın özel jetiyle 17 dakika süren bir uçuş yapması geçtiğimiz günlerde büyük bir tartışmanın başlamasına sebep oldu.
24 yaşındaki girişimci ve partneri Travis Scott’ın özel jetleri önünde çekilen fotoğrafı ve Jenner’ın “Benimkiyle mi gidelim seninkiyle mi?” ifadesi, pek çok takipçi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
19 yaşındaki üniversite öğrenci Jack Sweeney '@CelebJets' adlı Twitter hesabında ünlü isimlerin özel jetleriyle yaptıkları yolculukları paylaşıyor.
Jenner’ın uçuş bilgilerini paylaşan Sweeney, Kaliforniya’daki bir şehirden diğerine giden jetin 17 dakikalık bir yolculuk yaptığını paylaştı. Yapılan uçuşun analizini de tutan Twitter hesabı, ne kadar yakıt harcandığını, bu uçuşun ne kadara mal olduğunu ve çevreye verdiği zararı da takipçileriyle paylaşıyor.
Guardian’ın haberine göre, 17 dakikalık uçuş, dünya çapında ortalama bir insanın yıllık toplam karbon ayak izinin yaklaşık dörtte biri olan 1 ton karbondioksit (CO2) emisyonuna sebep oluyor. Jenner’ın bu yolculuğu arabayla yapması ise yalnızca 40 dakikasını alacaktı.
Jenner, jetiyle yaptığı uçuşlar ve çevreye verdiği zarar nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından "iklim suçlusu" (climate criminal) ilan edildi.
Jenner gibi eleştirilen bir başka ünlü isim Kanadalı rapçi Drake oldu. Rapçinin özel jetinin son 6 altı haftada 7, 12 ve 14 dakikalık uçuşlar yaptığı tespit edildi. Durumla ilgili açıklamada bulunan rapçi, jetin içinde olmadığını ve jetlerin yalnızca tutuldukları yerlere götürüldüklerini paylaştı.
Özel jetiyle sürekli uçan ve çevreye zarar verdiği iddia edilen bir başka isim ise şarkıcı Taylor Swift. Ocak ve Temmuz aylarında 17 kere uçuş yaptığı belirtilen Swift, özel jetiyle hava kirliliğine en çok sebep olan isim ilan edilmişti.
Rolling Stone’un haberine göre, Swift’in temsilcileri jetlerin başkalarına ödünç verildiğini ve şarkıcının bundan sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtti.
Ünlülerin jet hareketlerini paylaşan Central Florida Üniversitesi öğrencisi Sweeney, Elon Musk’ın da uçuş verilerini paylaşıyor. “Elon, verimli ve hızlı olabilmek için bu uçuşları yapıyor ama özet jeti ile uzun ve kısa uçuşlar yapan Kim Kardashian ise “Kim Havayolları” yazmaktan başka bir şey yapmıyor” ifadelerini kullandı.
Özel uçaklar, 2016’da yapılan bir araştırmaya göre dünyanın tüm havacılık emisyonlarının yaklaşık %4'ünden sorumlu.
Independent’ın haberine göre dünyanın en zengin insanları, yaptıkları uçuşlarla dünyanın karbon emisyon salınımının %1’inden sorumlu.
Bir pazarlama şirketi olan Yard’ın yayınladığı analizlere göre özel jetini en çok kullanan isimler sırasıyla Taylor Swift, Floyd Mayweather, Jay-Z, Alex Rodriguez, Blake Shelton, Steven Spielberg, Kim Kardashian ve Travis Scott oldu.