Özel jetiyle uçan ünlüler çevreye verdikleri zarar nedeniyle eleştirilerin odağında

KARBON EMİSYONU ARTIYOR

Guardian’ın haberine göre, 17 dakikalık uçuş, dünya çapında ortalama bir insanın yıllık toplam karbon ayak izinin yaklaşık dörtte biri olan 1 ton karbondioksit (CO2) emisyonuna sebep oluyor. Jenner’ın bu yolculuğu arabayla yapması ise yalnızca 40 dakikasını alacaktı.

Jenner, jetiyle yaptığı uçuşlar ve çevreye verdiği zarar nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından "iklim suçlusu" (climate criminal) ilan edildi.