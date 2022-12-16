Pandemiyi bildiğini iddia eden medyumdan 2023 tahminleri

İngiltere'de iktidarda olan Muhafazakar Parti bu yıl 3 lider değişikliği gördü. Boris Johnson, 7 Temmuz'da istifa etti, ardından Liz Truss göreve geldi. Truss, açıkladığı ekonomi politikalarına gelen tepkilerin ardından koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Sonrasında Hint kökenli Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Anjula, Muhafazar Parti'deki talihsizliğin bu yılda devam edeceğini tahmin etti. Kahine göre, Muhafazakar parti Haziran ve Ağustos ayında bir kriz daha yaşayacak.