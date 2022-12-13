Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Hande Erçel, güzelliğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
24 Kasım tarihinde 29. yaşını kutlayan ünlü oyuncu, şimdilerde vaktinin çoğunu ailesiyle geçiriyor. Son olarak ablası Gamze Erçel ile tatile çıkan Erçel, Fransa'nın başketi Paris'i seçti.
Tatilde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, yayınladığı karelere siyah kalp ve kruvasan emojisiyle birlikte "Ablam bütün tatil ghosttu (hayaletti)" notunu düştü.
Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Hande Erçel'in peş peşe yayınladığı karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan Hande Erçel'in geçtiğimiz aylarda eski aşkı Kerem Bürsin ile yeniden bir araya geldiği iddialarıyla gündem olmuştu. Ancak barıştıklarını kesin bir dille reddeden Erçel, bundan birkaç gün sonra Hakan Sabancı'yla anılmıştı.
Hakkındaki haberlere isyan eden ünlü isim, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya gelen ve İstanbul'a gelerek oyunculuk hayallerine ilk adımı atan Erçel, oyunculuğa Tatar Ramazan ile başladı. Ardında 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle devam etti.
2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide de (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.
Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide 'Selin Yılmaz' karakterini canlandırdı.
Bu rolüyle şöhreti yakalayan oyuncu, daha sonra "Aşk Laftan Anlamaz", "Siyah İnci", "Halka", "Azize", "Sen Çal Kapımı" gibi yapımlarda rol aldı.