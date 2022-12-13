Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Hande Erçel, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak ablası Gamze Erçel ile Fransa'nın başkenti Paris'e giden ünlü isim, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Erçel'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler - 1

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan  Hande Erçel, güzelliğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler - 2

ABLASIYLA TATİLE ÇIKTI

24 Kasım tarihinde 29. yaşını kutlayan ünlü oyuncu, şimdilerde vaktinin çoğunu ailesiyle geçiriyor. Son olarak ablası Gamze Erçel ile tatile çıkan Erçel, Fransa'nın başketi Paris'i seçti.

Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler - 3

Tatilde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, yayınladığı karelere siyah kalp ve kruvasan emojisiyle birlikte "Ablam bütün tatil ghosttu (hayaletti)" notunu düştü.

Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler - 4

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Hande Erçel'in peş peşe yayınladığı karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler - 5

"HER SABAH BAŞKA BİR HABERLE UYANIYORUM"

Öte yandan Hande Erçel'in geçtiğimiz aylarda eski aşkı Kerem Bürsin ile yeniden bir araya geldiği iddialarıyla gündem olmuştu. Ancak barıştıklarını kesin bir dille reddeden Erçel, bundan birkaç gün sonra Hakan Sabancı'yla anılmıştı.

Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler - 6

Hakkındaki haberlere isyan eden ünlü isim, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler - 7

ERÇEL'İN KARİYER YOLCULUĞU

Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya gelen ve İstanbul'a gelerek oyunculuk hayallerine ilk adımı atan Erçel, oyunculuğa Tatar Ramazan ile başladı. Ardında 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle devam etti.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide de (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler - 8

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide 'Selin Yılmaz' karakterini canlandırdı.

Bu rolüyle şöhreti yakalayan oyuncu, daha sonra "Aşk Laftan Anlamaz", "Siyah İnci", "Halka", "Azize", "Sen Çal Kapımı" gibi yapımlarda rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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