Paris'te tatilde olan Hande Erçel'den yeni kareler

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Öte yandan Hande Erçel'in geçtiğimiz aylarda eski aşkı Kerem Bürsin ile yeniden bir araya geldiği iddialarıyla gündem olmuştu. Ancak barıştıklarını kesin bir dille reddeden Erçel, bundan birkaç gün sonra Hakan Sabancı'yla anılmıştı.