Petek Dinçöz Alelade Show ile ekranlara döndü: Ben son assolistim

Star TV’nin sevilen programı ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 26 Kasım Cumartesi akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Petek Dinçöz'ün programa konuk olmasına yorum yağdı.
2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu'ndan geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanan ve boşanma sonrası Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, o sürede boş kalmadığını söyledi. Yeni projeler için çalıştığını açıklayan ünlü isim, iddialı bir düet yapacağını da ekledi.
Önce isim vermek istemeyen Dinçöz, Doğu Demirkol'un ısrarı sonrası düet yapacağı kişinin Jory Boy olduğunu açıkladı.
Demirkol'un "Müzik hayatına adım attığında destek gördüğün sanatçılar oldu mu?" sorusuna yanıt veren Petek Dinçöz, "Sezen Aksu, Sibel Can, Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ın evinde kiracıydım mesela. Sezen Aksu'nun kendi albümünü okuduğu sıralarda stüdyoda ona eşlik etmiştim" dedi.
Ünlü isim, "Hala assolist olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna cevap olarak "Hayır. Ben son assolistim. Gazinolar da kapandı zaten" dedi. O sırada söze giren Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" ifadelerini kullandı.
Alelade Show'da şarkı da söyleyen Petek Dinçöz'ün ekranlara dönüşüne sosyal medyadan yorum yağdı. Ünlü isme, hayranlarından "Petek Dinçöz hiç yaşlanmamış", "Çok özlemiş Petek Dinçöz'ü, "2000'lerden 2022'lere özlemişiz", "Hala çok güzel" gibi mesajlar geldi.
42 yaşındaki Dinçöz, Instagram'dan "Özlemiştik. En yakın zamanda televizyon programı bekliyoruz" diyen bir hayranına; "Ben de çok istiyorum televizyon programı yapmayı" yanıtını verdi.