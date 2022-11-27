Petek Dinçöz Alelade Show ile ekranlara döndü: Ben son assolistim

"O DÖNEM BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ"

Ünlü isim, "Hala assolist olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna cevap olarak "Hayır. Ben son assolistim. Gazinolar da kapandı zaten" dedi. O sırada söze giren Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" ifadelerini kullandı.