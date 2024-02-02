Prens Harry ile Meghan Markle'dan dev anlaşma! Şimdi de film çekecekler

Çiftin, bir film, senaryosu hazır olan bir dizi ve henüz senaryosu belli olmayan bazı içeriklerinin yolda olduğu açıklandı.

Netflix içeriklerinden sorumlu Bella Bajaria "Neler üzerinde mi çalışıyorlar? Branndon Riegg ile henüz senaryosu belli olmayan bazı içerikler üzerinde çalışıyorlar. Aslında ellerinde baya bir iş var. Ancak çalışmaların daha çok başındalar. Film çok iyi" dedi.