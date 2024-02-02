Prens Harry ile Meghan Markle'dan dev anlaşma! Şimdi de film çekecekler

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çift, dijital bir platformla yeni bir anlaşmaya imza attı. Çiftin anlaşma kapsamında film çekeceği açıklandı.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan dev anlaşma! Şimdi de film çekecekler - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

Çift, dünyaca ünlü dijital platform ile imzaladığı dev anlaşma ile gündeme geldi. 

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry ile Meghan Markle'dan dev anlaşma! Şimdi de film çekecekler - 2

Çiftin, bir film, senaryosu hazır olan bir dizi ve henüz senaryosu belli olmayan bazı içeriklerinin yolda olduğu açıklandı.

Netflix içeriklerinden sorumlu Bella Bajaria "Neler üzerinde mi çalışıyorlar? Branndon Riegg ile henüz senaryosu belli olmayan bazı içerikler üzerinde çalışıyorlar. Aslında ellerinde baya bir iş var. Ancak çalışmaların daha çok başındalar. Film çok iyi" dedi.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan dev anlaşma! Şimdi de film çekecekler - 3

Anlaşma ile ilgili detaylar gizli tutulsa da çiftin geçtiğimiz yıl, Carley Fortune'un Meet Me At The Lake kitabının haklarını satın aldığı biliniyor.

Archewell Productions adında bir şirketi olan çift, platform ile 2020 yılında bir anlaşma imzalamıştı.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan dev anlaşma! Şimdi de film çekecekler - 4

BELGESELLERİ ÇOK KONUŞULDU

Anlaşma kapsamında birçok proje hayata geçmişti, özellikle Harry and Meghan adlı belgesel uzun süre gündem olmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz yıl çiftin Spotify ile imzaladığı milyon dolarlık anlaşma sona ermişti.

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