Prens Harry ile Meghan Markle'dan dev anlaşma! Şimdi de film çekecekler
Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çift, dijital bir platformla yeni bir anlaşmaya imza attı. Çiftin anlaşma kapsamında film çekeceği açıklandı.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
Çift, dünyaca ünlü dijital platform ile imzaladığı dev anlaşma ile gündeme geldi.