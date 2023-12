Prens Harry İngiliz gazetesine karşı davayı kaybetti: 50 bin sterlin ödeyecek

Prens Harry, Daily Mail yayıncısına karşı yürüttüğü hukuki mücadeleyi kaybetti. Mahkeme, Harry'nin yayıncı şirkete yaklaşık 50 bin sterlin ödemesine karar verdi.

Prens Harry'nin The Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı iftira davası Londra'da görüldü. Harry, Daily Mail ve Mail yayıncısı Associated Newspapers Ltd (ANL) şirketine karşı, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili 2022 tarihli bir makale nedeniyle iftira davası açmıştı.