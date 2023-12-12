Prens Harry İngiliz gazetesine karşı davayı kaybetti: 50 bin sterlin ödeyecek

Dava, Harry'nin İçişleri Bakanlığı'na karşı yürüttüğü yasal mücadele hakkında Şubat 2022'de yayınlanan bir makaleye odaklanıyordu. Makalede, Harry'nin halkla ilişkiler danışmanlarına dayandırılarak, Prens'in İngiltere'deki koruma polisleri için kendisinin para ödemeyi teklif ettiği bilgisi yer alıyordu. Makale ayrıca İçişleri Bakanlığı'na veya Ravec olarak bilinen Kraliyet Ailesi ve Tanınmış Kişilerin Korunması İcra Komitesi'ne böyle bir teklifte bulunulmadığını ve Harry'nin halka ilişkiler çalışanlarının basında çıkan haberleri etkilemeye çalıştığını iddia ediyordu. Prens ise gazetede yayımlanan makalenin "dürüstlüğüne ve güvenilirliğine bir saldırı" olduğunu iddia etti.

The Mail on Sunday, iddiaya itiraz etti ve makalesinin dürüst bir görüş ifade ettiğini ve Harry'nin itibarına zarar vermediğini savundu.