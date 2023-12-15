Prens Harry "telefon dinleme" davasını kazandı: 140 bin 600 sterlin tazminat
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Kral 3. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin, "telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama" suçuyla dava açtığı Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'ı (MGN), Prens'e 140 bin 600 sterlin tazminat ödemeye mahkum etti.
Sussex Dükü Prens Harry'nin, MGN (Mirror Group Newspapers) hakkında açtığı davanın karar duruşması, Yüksek Mahkemede yapıldı.
Mahkeme, 2003-2009 yıllarında Prens Harry'nin telefonunun MGN tarafından hedef alındığı ve kişisel bilgilerinin elde edildiğini açıkladı.