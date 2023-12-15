Prens Harry "telefon dinleme" davasını kazandı: 140 bin 600 sterlin tazminat

"BANA EJDERHALARI ÖLDÜRMENİN BENİ YAKACAĞI SÖYLENDİ"

Kararın ardından MGN ve Prens Harry açıklamalarda bulundu. Mayıstaki duruşmada, söz konusu iddialar nedeniyle özür dileyen MGN'den yapılan açıklamada, geçmişte yapılan hatalardan ötürü verilen cezanın kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tarihi hataların yapıldığı yerde biz de kayıtsız şartsız özür diler, tüm sorumluluğu yüklenir ve uygun görülen tazminatı öderiz." ifadesi yer aldı.

Prens Harry ise yazılı açıklama yaparak "Bu, sadece bir telefon dinleme değil yalnızca mahkemenin ortaya çıkarabileceği, gizleme ve delilleri yok etmenin takip ettiği sistematik ve yasa dışı bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.