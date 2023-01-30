Prens Harry ve Meghan Markle Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak mı?

İddialara göre Kral Charles, çiftin törene katılmamasının daha çok dikkat çekeceği kanaatinde. Ancak Prens William, kardeşi Prens Harry ve Meghan Markle'ın bir çeşit "gösteri" yapacağını ve babasının taç giyme törenine gölge düşüreceğini düşünüyor.