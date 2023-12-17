Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli

KRALİYETTE IRKÇILIK TARTIŞMASI

Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e 2021'de konuk olmuş ve ses getiren açıklamalar yapmıştı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu. Bu açıklamalardan sonra kraliyette ırkçılık yapan ismin kim olduğu sorusu haftalarca kamuoyunu meşgul etmişti.

Prens William, o dönemde kraliyet üyelerinin ırkçı olmadıklarını açıklamakla yetinmiş ancak iddiaların etkisi sarayı sarsmıştı.