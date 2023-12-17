Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli
Prens Harry, arasının açık olduğu Kral Charles ve Prens William ile bir Noel'i daha ayrı geçirecek. Oysa beklenti, tam tersi yöndeydi. Bu defa aile üyelerinin arasına "Endgame" adlı kitaptaki çarpıcı açıklamalar girdi.
Kral Charles, Sandringham'da Noel aile yemeği geleneğini sürdürüyor. Tüm kraliyet ailesi bir masada bir araya gelecek. Charles, yemeğe eşi Kraliçe Camilla'nın bile tüm ailesini davet ederken oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ı görmezden geldi. Kraliyet görevlerini bırakıp 2020'de ABD'ye taşınan Harry ve Meghan çiftinin Noel'i de California'da geçirecekleri öğrenildi.