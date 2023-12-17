Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli

Prens Harry, arasının açık olduğu Kral Charles ve Prens William ile bir Noel'i daha ayrı geçirecek. Oysa beklenti, tam tersi yöndeydi. Bu defa aile üyelerinin arasına "Endgame" adlı kitaptaki çarpıcı açıklamalar girdi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli - 1

Kral Charles, Sandringham'da Noel aile yemeği geleneğini sürdürüyor. Tüm kraliyet ailesi bir masada bir araya gelecek. Charles, yemeğe eşi Kraliçe Camilla'nın bile tüm ailesini davet ederken oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ı görmezden geldi. Kraliyet görevlerini bırakıp 2020'de ABD'ye taşınan Harry ve Meghan çiftinin Noel'i de California'da geçirecekleri öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli - 2

Camilla'nın oğlu Tom ve kızı Laura'nın da aralarında bulunduğu ailesi ve torunları yemeğe davet edilenler arasında yer alıyor. Charles'ın, eşi Camilla'nın ailesi ile yakın olduğu düşünülüyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli - 3

Ailesi ile arası bozuk olan prens Harry, en son kasım ayında altı aylık sessizliğini bozdu ve babası Charles'ı doğum gününde telefonla aradı. Meghan Markle'ın da Charles ile gçrüştüğü biliniyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli - 4

PRENSES KATE VE KRAL CHARLES'A SUÇLAMA

Bütün bunlar Omid Scobie imzalı "Endgame" kitabının çıkmasından önceydi. The Telegraph'a konuşan bir kaynak, Harry ve Meghan'ın Sandringham'daki Noel'e davet edilmeleri halinde daveti "olasılıkla" geri çevirmeyeceklerini söylemişti.

Ancak Omid Scobie'nin Hollanda'da yayınlanan kitabında hem Prenses Kate'i hem de Kral Charles'ı Harry ve Meghan'nın ilk çocuğu Archie'nin ten rengi hakkında yorum yapmakla suçladığında bu beklenti ortadan kalktı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli - 5

Yazar Scobie, ortaya attığı iddiası nedeniyle özür dilemeyi reddetti ve "Özür dilemek bana düşmez çünkü hâlâ ne olduğunu bilmek istiyorum" dedi.

Kraliyette şok etkisi yaratan açıklamalardan bu yana Harry'nin ailesiyle konuşup konuşmadığı bilinmiyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ile Noel yemeğine kitap engeli - 6

KRALİYETTE IRKÇILIK TARTIŞMASI

Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e 2021'de konuk olmuş ve ses getiren açıklamalar yapmıştı. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu. Bu açıklamalardan sonra kraliyette ırkçılık yapan ismin kim olduğu sorusu haftalarca kamuoyunu meşgul etmişti.

Prens William, o dönemde kraliyet üyelerinin ırkçı olmadıklarını açıklamakla yetinmiş ancak iddiaların etkisi sarayı sarsmıştı.

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