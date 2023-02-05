Prens Harry'nin ilk cinsel deneyimini yaşadığı kadın konuştu

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan ve gözlerden uzak yaşamak istediğini belirten Prens Harry, bir süredir kraliyet sırlarını ifşa ettiği Spare adlı kitabıyla gündemde. 10 Ocak'ta raflardaki yerini alan ve bir günde bir milyondan fazla satan biyografik anı kitabı, Harry hakkında her gün yeni haberlerin üretilmesi için bol malzeme verdi. Babası ve ağabeyi ile yaşadığı anlaşmazlıklarla ilgili bilinmeyenleri ortaya döken Harry, kitabında, ilk cinsel deneyimini yaşadığı, kendisinden yaşça büyük bir kadından da söz etmiş, haberlere konu olmuştu.
Prens Harry, henüz genç bir delikanlıyken kendisinden yaşça büyük ve deneyimli olarak tanımladığı bir kadınla yaşadığı deneyimini yazmıştı.
Harry'nin “Aşkla ve cinsellikle ilgili ilk deneyimim” diye anlattığı anıda, bekaretini kaybettiği o kadın, herkesin merak konusu oldu. Pek çok isim ortaya atılırken, bu isimlerin Harry ile bağlantıları bulunmaya çalışıldı. Hatta ortaya atılan isimlerden biri de şimdi 57 yaşında olan, 90'lı yıllara damga vuran model ve oyuncu Elizabeth Hurley idi.
Bu sabah itibarıyla İngiliz basınına yansıyan son habere göre bu gizemli kadın nihayet ortaya çıktı. Daily Mail gazetesine “Evet, o kadın benim” açıklamasını yapan kadın, kendisi ile yaşadığı birliktelik sonucu Harry'nin bekaretini kaybettiğini anlattı. Adı geşçen kadının, beklendiği gibi Harry'den yaşça çopk büyük biri olmaması şaşırttı. 2001 yazında 19 yaşında olan Sasha Walpole, Prens ile kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını söyledi. Prens Harry şu anda 38, Walpole ise 40 yaşında.
Sasha Walpole, o zamanlar Galler Prensi olan Kral Charles’ın Gloucestershire’daki mülkündeki atlardan sorumlu bir bakıcı olduğunu, işe 17 yaşında başladığını ve oldukça mutlu günler geçirdiğini anlattı. Önce Prens William’la sonra da Harry ile arkadaş olduğunu söyleyen Walpole, “Evdekiler bana çok iyi davranırdı, onlarla hep karşılaşırdık” diye konuştu.
Walpole, 19'uncu doğum gününü civardaki bir barda kutlayacağı zaman o günlerde 16 yaşını henüz bitirmemiş olan Prens Harry'nin de davetliler arasında olduğunu, iki genç bir ara hava almak için dışarı çıktıklarında aralarında bir birliktelik yaşandığını anlattı. Prens, kitabında bunu yaşadığında 17 yaşında olduğunu söylese de Walpole onun henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.
Harry'nin kitabından "Atları seven ve benden yaşça büyük ve tecrübeli" diye bahsettiği Walpole ile arasında da sadece iki yaş var. Walpole bu tanımın niye yapıldığını anlamlandıramazken, kitaba bu şekilde ‘gizemli’ bir hava verilmek istendiği tahmin ediliyor.
“Bunu 21 yıldır bir sır olarak sakladım” diyen Walpole, "Kitabına koymasaydı asla bir şey söylemezdim. Hikayemi kendi sözlerimle anlatmak istedim. Bu yüzden iddia edilen ilişki hakkında konuşmaya karar verdim" dedi.
"Harry'nin kitabında bu utandırıcı şeyi yazmasına aldırmıyorum. O kadar da yüceltilmeye değer bir şey değildi. Sarhoştuk ve çimenlik alanda sevişiyorduk” diyen Walpole, Prens'in bakir olduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi.