Prens Harry'nin ilk cinsel deneyimini yaşadığı kadın konuştu

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan ve gözlerden uzak yaşamak istediğini belirten Prens Harry, bir süredir kraliyet sırlarını ifşa ettiği Spare adlı kitabıyla gündemde. 10 Ocak'ta raflardaki yerini alan ve bir günde bir milyondan fazla satan biyografik anı kitabı, Harry hakkında her gün yeni haberlerin üretilmesi için bol malzeme verdi. Babası ve ağabeyi ile yaşadığı anlaşmazlıklarla ilgili bilinmeyenleri ortaya döken Harry, kitabında, ilk cinsel deneyimini yaşadığı, kendisinden yaşça büyük bir kadından da söz etmiş, haberlere konu olmuştu.

Prens Harry, henüz genç bir delikanlıyken kendisinden yaşça büyük ve deneyimli olarak tanımladığı bir kadınla yaşadığı deneyimini yazmıştı.