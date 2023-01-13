Prens Harry'nin kitabı 'Spare' satışa çıktığı ilk günde rekor kırdı

AİLESİNİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR YAPTI

Skeçte Harry, "Hayır, hayır, durun, durun Steven, gerek yok ama teşekkür ederim" diyor. Colbert da yanıt olarak, "Sen neden bahsediyorsun? Bu senin için değil. Yoldan çekil, o geliyor" dedi. Ardından Tom Hanks, "Geri döndüm, karşılama törenim nerede?" diye soruyor.

Harry ise Hanks'e çiçek atmakla yetiniyor.





Bu görüntülerin ardından şova çıkan Harry, ingiliz kraliyet ailesini kızdıracak açıklamalarına devam etti. Kitabı Spare'in kraliyet ailesini rahatsız ettiğini ve korkuttuğunu dile getiren Prens, bu yüzden de kraliyet üyelerinin, kitabını sabote etmek istediklerini belirtti. İngiliz basının da bu çabalara destek olduğunu iddia etti.