Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı

KRAL CHARLES'TAN PRENSES KATE'E YENİ ÜNVAN

Kraliyet ailesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bu dönemde, Buckingham Sarayı, Prenses Kate Middleton, Kraliçe Camilla ve Prens William'a yeni ünvanlar verildiğini açıkladı.

Galler Prensesi "Onursal Liyakat Nişanı'nın Kraliyet Mensubu" (Companion of Honour) olarak atandı. Kral Charles, Prenses Kate'e bu onuru “kendisine duyulan saygıyı” takdir etmek için verdiğini dile getirdi. Bu ünvana sahip isimler arasında J.K. Rowling, Paul McCartney ve Elton John yer alıyor.

Prens William'a "En Saygıdeğer Bath Nişanı'nın Büyük Lideri" (Great Master of the Order of the Bath) ünvanı verildi.

Kraliçe Camilla ise "Britanya İmparatorluğu'nun En Mükemmel Nişanı'nın Büyük Lideri ve Büyük Haç Şövalyesi" (Grand Master of the Order of the British Empire) oldu.