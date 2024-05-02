Prenses Charlotte 9 yaşında! Kanser tedavisi gören Kate Middleton geleneği bozmadı
Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte, 9 yaşına bastı. Prenses'in doğum gününde, annesi Kate Middleton'ın çektiği kare yayınlandı.
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın üçüncü sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte 9 yaşına bastı.