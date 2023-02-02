Prenses Diana'nın kişisel mektupları satışa çıkıyor

ELBİSESİ SATILDI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Prensesi Diana'nın, birçok kez farklı davetlerde ve etkinliklerde giydiği lale biçimli eteği bulunan straplez kesim elbisesi, müzayedede 604 bin 800 dolara (yaklaşık 11,4 milyon TL) satıldı.

Victor Edelstein'in 1989 Sonbahar koleksiyonundan olan elbise, New York'taki Sotheby’s Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. İkonik kadife elbise, 1997’de, Prenses Diana tarafından bağışlanan 80 elbisenin yer aldığı Christie’s yardım müzayedesinde 24 bin 150 dolara satılmıştı.