Prenses Diana'nın kişisel mektupları satışa çıkıyor

1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden onca yıl geçmesine rağmen adından söz ettiriyor.
İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Diana'nın kaleme aldığı mektup ve kartlar açık artırmada satışa çıkıyor.
Prenses'e ait 32 parçadan oluşan kart ve mektup koleksiyonu, Lay's Auctioneers adlı müzayede evi tarafından satışa çıkacak.
Prenses Diana'nın 1995 ve 1996 yılları arasında Susie ve Tarek Kassem çiftine yazdığı mektuplarda, Prenses'in Prens Charles’tan boşanması hakkında yazdıkları ilgi topladı.
Prenses'in bir mektubunda “Çok zor zamanlar geçiriyorum ve ciddi bir baskı var ve her taraftan geliyor. Bazen başımı dik tutmak çok zor" ifadeleri dikkat çekti.
Prenses Diana 1996 yılında kaleme aldığı bir başka mektubunda “Bu boşanma sürecinde neler yaşayacağımı bir yıl önce bilseydim, asla izin vermezdim. Umutsuz ve çirkin" ifadelerini kullandı.
"Bir kelebek olarak tanımlanmış olabilirim ama bu güzel aileden uçmak, uzaklaşmak istemiyorum" diyen Prenses, bu mektubu Kraliçe'nin boşanma tavsiyesi üzerine kaleme aldı.
Mektupların 90 bin sterline alıcı bulması bekleniyor. Elde edilen gelir Prenses Diana’nın desteklediği hayır kurumlarına bağışlanacak.
Mektupların satışı 16 Şubat’ta gerçekleşecek.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Prensesi Diana'nın, birçok kez farklı davetlerde ve etkinliklerde giydiği lale biçimli eteği bulunan straplez kesim elbisesi, müzayedede 604 bin 800 dolara (yaklaşık 11,4 milyon TL) satıldı.
Victor Edelstein'in 1989 Sonbahar koleksiyonundan olan elbise, New York'taki Sotheby’s Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. İkonik kadife elbise, 1997’de, Prenses Diana tarafından bağışlanan 80 elbisenin yer aldığı Christie’s yardım müzayedesinde 24 bin 150 dolara satılmıştı.