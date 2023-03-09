Prenses Kate Middleton askeri üniforma giydi

Hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ülkenin resmi gazetesi The Gazette'de yayınlanan bildirge ile resmen Galler Prensesi unvanına sahip olan Kate Middleton, İngiliz ordusunu ziyaret etti.