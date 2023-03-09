Prenses Kate Middleton askeri üniforma giydi

96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ardından artık resmen Galler Prensesi olan Kate Middleton, askeri üniforma giydi ve İngiliz Ordusu'nun eğitimlerine katıldı.

Prenses Kate Middleton askeri üniforma giydi - 1

Hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ülkenin resmi gazetesi The Gazette'de yayınlanan bildirge ile resmen Galler Prensesi unvanına sahip olan Kate Middleton, İngiliz ordusunu ziyaret etti.

Prenses Kate Middleton askeri üniforma giydi - 2

Prenses, askeri üniforma giyerek İngiliz Ordusu'nda "The Micks" adıyla bilinen İrlandalı birliklerle bir araya geldi.

Prenses Kate Middleton askeri üniforma giydi - 3

Karlı eğitim sahasında kamuflaj kıyafetiyle askerlere eşlik eden Prenses, ilk yardım eğitimine katıldı.

Prenses Kate Middleton askeri üniforma giydi - 4

40 yaşındaki Middleton, birlikteki askerle sohbet etti.

Prenses Kate Middleton askeri üniforma giydi - 5

Genelde şık görünümlerine alışık olduğumuz Prenses, askeri üniforması, eldiveni ve beresi ile ortama uyum sağladı.

N-LIFE HABERLERİ

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