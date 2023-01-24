Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim

Son olarak 'Batman' filminde rol alan Robert Pattinson, erkeklerin Hollywood'da uymak zorunda olduğu vücut standartları hakkında konuştu.

Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - 1

Harry Potter'da hayat verdiği 'Cedric Diggory' karakteriyle ünlenen Robert Pattinson, 'Alacakaranlık' (Twilight) serisi ve 'Batman' gibi filmlerdeki rolleri için vücut şeklini değiştirmek zorunda kalmıştı.

Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - 2

Konu hakkında Britanya gazetesi 'Evening Standard'a konuşan Pattinson, "Aldığınız kalorileri takip etmek bile bağımlılık yapıyor ve bu durumun ne kadar sinsice geliştiğini fark ettiğinizde çok geç oluyor" dedi.

Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - 3

"AKLINIZA GELEBİLECEK HER ŞEYİ DENEDİM"

Neredeyse her beslenme trendini denediğini ifade eden Robert Pattinson, "Aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. Bir keresinde iki hafta boyunca patatesten başka bir şey yemedim. Haşlanmış patatese sadece himalaya tuzu atıp, yiyordum. Görünüşe göre bu gerçekten detoksmuş. Kesinlikle kilo veriyorsunuz" şeklinde konuştu.

Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - 4

Oyuncu, rolleri gereği kilo alıp vermesi ve bedenine iyi bakması gerektiğinden bahsederken, yalnızca kadınların değil erkeklerin de mükemmel beden baskısı yaşadığını ancak bunun imkansız bir hedef olduğunu "Her zaman sizden daha iyi birileri olacak" sözleriyle açıkladı.

Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - 5

"KETOJENİK BESLENMEYİ DE DENEDİM"

2023 hedeflerinden birinin daha tutarlı beslenme alışkanlığı edinmek olduğunu belirten Pattinson, ketojenik beslenmeyi denediğini de sözlerine ekledi.

Robert Pattinson: İki hafta boyunca sadece patates yedim - 6

MICKEY 17'DE BAŞROL OYNUYOR

Yönetmen koltuğunda Bong Joon Ho'nun oturduğu Mickey 17'de başrol oynayan Rober Pattinson, bilmi kurgu filminde; Niflheim buz dünyasını kolonileştirmek için yapılan keşif gezisinde görevli ‘tek kullanımlık’ Mickey 17’yi canlandırıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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