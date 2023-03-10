Ryan Murphy'den Madonna itirafı: Akrep burcu olduğumu ondan gizledim

Ryan Murphy, yıllar önce Lakeshore Entertainment'ın kurucusu Tom Rosenberg'ün kendisiyle temasa geçerek 2000 yapımı 'Tatlı Sürpriz' (The Next Best Thing) için Madonna ile hayatı hakkında röportaj yapmasını istediğini söyledi.
Murphy, "New York'a uçtum ve Madonna'yla ilk kez tanışmak için Tom'la birlikte asansörle yukarı çıkarken Tom (Rosenberg) bana döndü ve 'Sana sormayı unuttum, doğum günün ne zaman?' dedi" diye anlattı.
"Ben de 'Ne?' dedim". Tom, "Doğum günün ne zaman?" dedi, ben de "9 Kasım" dedim. O da "Akrep burcu musun?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. O da "Bunu ona söyleyemezsin çünkü seni işe almaz" dedi.
Murphy, sözlerine "Ne demek istiyorsun?" dedim. O da "Bilmiyorum ama akrep burcu olduğunu söyleme. Başka bir burçtan olduğunu söyle" diye devam etti.
Emmy ödüllü yönetmen, keyifli sohbet sona ermeden önce Madonna'nın kendisine "Ne zaman doğdun?" diye sorduğunu anlattı.
"Ona annemin doğum günü olan 3 Eylül'ü söyledim ve o da "Ah, Başak burcusun. Peki" dedi. Lobiye indiğimizde işe alındığım haberi gelmişti" dedi.
Murphy, "Madonna'yla deneyimim harikaydı. Madonna hakkında ne kadar iyi şey söylesem azdır. Bana ne kadar iyi davranmıştı" diye konuştu.
Ünlü isim, sözlerini "Akrep burcu olayını hiç anlamadım, belki de aralarında bir şakaydı ama komikti" diye noktaladı.
Doğum günü 16 Ağustos olan Aslan burcu şarkıcının, başka iş ortaklıklarını da kişilerin burçlarına dayanarak geri çevirdiği bildiriliyor.
Fransız DJ David Guetta 2020'de, Akrep burcu olduğunu öğrendiğinde Madonna'nın kendisiyle çalışmayı reddettiğini öne sürmüştü.