Ryan Murphy'den Madonna itirafı: Akrep burcu olduğumu ondan gizledim

"AKREP BURCU OLDUĞUNU SÖYLERSEN SENİ İŞE ALMAZ"

"Ben de 'Ne?' dedim". Tom, "Doğum günün ne zaman?" dedi, ben de "9 Kasım" dedim. O da "Akrep burcu musun?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. O da "Bunu ona söyleyemezsin çünkü seni işe almaz" dedi.