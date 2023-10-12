Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri
Ukrayna'da çektiği "Superpower" adlı belgeseli hakkında konuşan Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile tanışmasını anlattı ve "onun inanılmaz derecede özgün biri" olduğunu söyledi.
Oscar'lı aktör ve yönetmen Sean Penn, Rusya-Ukrayna savaşını anlattığı belgeseli "Superpower"ı tanıtmak için Jimmy Kimmel'in TV programına katıldı.
Amerikalı sanatçı, belgeselini anlatırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, "onun inanılmaz derecede özgün biri" olduğunu söyledi.