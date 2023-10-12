Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri

Ukrayna'da çektiği "Superpower" adlı belgeseli hakkında konuşan Sean Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile tanışmasını anlattı ve "onun inanılmaz derecede özgün biri" olduğunu söyledi.

Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri - 1

Oscar'lı aktör ve yönetmen Sean Penn, Rusya-Ukrayna savaşını anlattığı belgeseli "Superpower"ı tanıtmak için Jimmy Kimmel'in TV programına katıldı.

Amerikalı sanatçı, belgeselini anlatırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, "onun inanılmaz derecede özgün biri" olduğunu söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri - 2

63 yaşındaki Penn, ABC kanalında yayınlanan talk show programında Zelenski ile Kiev'deki tanışmasını anlattı. Görüşmelerinde Zelenski'nin, belgeselde nasıl yer alacağını konuştuktan sonra, ertesi sabah şehirde roket sesleriyle uyandıklarını ifade etti.

Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri - 3

Penn, henüz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlamadan önce, komedyenlikten devlet yönetimine geçen Zelenski hakkında film çekmek üzere Ukrayna'ya gitmişti. ABD'li yetkililerin kendisini Ukrayna'nın güvenli olmadığı konusunda uyardıklarını belirten ünlü aktör, ne olursa olsun ülkelerini bırakmaya niyeti olmayan bir Ukraynalı prodüksiyon ekibiyle çalıştığını anlattı.

Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri - 4

Penn, Zelenski hakkında konuşurken, "İçeri girdiğinde sanki bu an için doğmuş gibiydi. Onda inanılmaz derecede özgün bir şeyler var" ifadesini kullandı.

Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri - 5

Ukrayna'da olduğu süreçte çocuklarının kendisini merak ettiğini anlatırken Penn, onlara ve asistanına yalan söyleyip "her şeyin yolunda olduğunu" söylediğini belirtti. Penn, 2002'de Irak'a gittiğinde de çocuklarının bu durumdan memnun olmadıklarını hatırlattı.

Penn'in eski eşi Robin Wright'tan 30 yaşında Hopper adında bir oğlu ve 32 yaşında Dylan adında bir kızı bulunuyor.

Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri - 6

Penn'in Ukrayna belgeseli "Superpower", prömiyerini şubat ayında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde yapacak.

Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri - 7
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