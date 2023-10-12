Sean Penn'den Zelenski övgüsü: İnanılmaz özgün biri

Ukrayna'da olduğu süreçte çocuklarının kendisini merak ettiğini anlatırken Penn, onlara ve asistanına yalan söyleyip "her şeyin yolunda olduğunu" söylediğini belirtti. Penn, 2002'de Irak'a gittiğinde de çocuklarının bu durumdan memnun olmadıklarını hatırlattı.

Penn'in eski eşi Robin Wright'tan 30 yaşında Hopper adında bir oğlu ve 32 yaşında Dylan adında bir kızı bulunuyor.