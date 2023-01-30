Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı

Hem şarkıcı hem de oyuncu kimliğiyle öne çıkan Selena Gomez'in sosyal medyada paylaştığı videolarda ellerinin çok fazla titremesi dikkat çekti. Ünlü isim, hayranlarını endişelendiren bu durumla ilgili açıklama yaptı.

Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı - 1

Şu sıralar TikTok’u aktif bir şekilde kullanan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde cilt bakım rutinini takipçileriyle paylaşmıştı.

Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı - 2

Videoda 31 yaşındaki Selena Gomez'in ellerinin çok fazla titremesi hayranlarını endişelendirmişti.

Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı - 3

"İLAÇLAR YÜZÜNDEN ELLERİM TİTRİYOR"

Son sağlık durumuyla alakalı konuşan Selena Gomez, konuya açıklık getirdi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Lupus tedavisi için kullandığım ilaçlar yüzünden ellerim titriyor" ifadelerini kullandı.

Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı - 4

HASTALIK SÜRECİNİ AÇIKÇA ANLATMIŞTI

Selena Gomez'e 2014'te halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak da bilinen 'lupus' teşhisi konmuştu.

Gomez, eklem ağrıları ve yorgunluğa sebep veren otoimmün hastalığını kamuoyundan gizlemeyerek bu süreci açıkça anlatmıştı.

Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı - 5

Lupus yüzünden böbrek nakline de ihtiyaç duyan Gomez'e 2017'de yakın arkadaşı Francia Raisa, organını bağışlamıştı.

Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı - 6

"DAYANILMAZ BİR ACI ÇEKİYORDUM"

Selena Gomez, 2020'de hastalığının nüksetmesini, "Çok uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Sabahları kalktığım gibi ağlamaya başlıyordum çünkü dayanılmaz bir acı çekiyordum" sözleriyle dile getirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER