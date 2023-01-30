Selena Gomez ellerinin neden titrediğini açıkladı

Şu sıralar TikTok’u aktif bir şekilde kullanan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde cilt bakım rutinini takipçileriyle paylaşmıştı.
Videoda 31 yaşındaki Selena Gomez'in ellerinin çok fazla titremesi hayranlarını endişelendirmişti.
Son sağlık durumuyla alakalı konuşan Selena Gomez, konuya açıklık getirdi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Lupus tedavisi için kullandığım ilaçlar yüzünden ellerim titriyor" ifadelerini kullandı.
Selena Gomez'e 2014'te halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak da bilinen 'lupus' teşhisi konmuştu.
Gomez, eklem ağrıları ve yorgunluğa sebep veren otoimmün hastalığını kamuoyundan gizlemeyerek bu süreci açıkça anlatmıştı.
Lupus yüzünden böbrek nakline de ihtiyaç duyan Gomez'e 2017'de yakın arkadaşı Francia Raisa, organını bağışlamıştı.
Selena Gomez, 2020'de hastalığının nüksetmesini, "Çok uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Sabahları kalktığım gibi ağlamaya başlıyordum çünkü dayanılmaz bir acı çekiyordum" sözleriyle dile getirmişti.