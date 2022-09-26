Serdar Ortaç’tan Alelade Show’da itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim

"BU ALDATILMAKTAN DAHA KÖTÜ"

"Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. 'Benim burada ne işim var?' diyor kız. 7 aydır koynumdasın. Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim?"