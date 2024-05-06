Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri

Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira, klibinde oynayan yeni sevgilisi Lucien Laviscount'ın övgülerine tutuldu. Laviscount, Shakira için "Şimdiye kadar tanıştığım en güzel ve çalışkan insanlardan biri" dedi.

Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 1

Shakira, emekli futbolcu Gerard Pique ile ayrıldıktan sonra yeni albümü ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ (Kadınlar Artık Ağlamıyor) için çektiği klipte birlikte rol aldığı oyuncu Lucien Laviscount ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

47 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, nisan ayının başından bu yana 31 yaşındaki İngiliz oyuncuyla birlikte.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 2

2011 yılından Haziran 2022'ye kadar birliktelik yaşadığı ve iki çocuğunun babası Gerard Pique'den olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, yakın zamanda The Times'a verdiği bir röportajda, "Aşk için çok fazla şeyi feda ettim" dedi.

Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 3

'Emily in Paris' dizisi oyuncusu Lucien Laviscount, Us Weekly'de yayımlanan söyleşisinde, 'Punteria' şarkısının klibinde göründükten sonra ilk kez mart ayında aşk dedikoduları çıkan şarkıcı hakkında konuştu.

Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 4

SEVGİLİSİ ÖVGÜLER YAĞDIRDI

"Shakira, gezegeni şereflendiren en inanılmaz sanatçılardan biri" diyen Lucien Laviscount; "Zanaatına, hayranlarına ve hayata olan sevgisine olan bağlılığı gerçekten ilham verici. O şimdiye kadar tanıştığım en güzel ve çalışkan insanlardan biri" ifadesini kullandı.

Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 5

"KADINLAR AĞLAMIYOR"

7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi.

Albümün adı Shakira ve Bizarrap'ın "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısının en unutulmaz sözlerinden “Las Mujeres Ya No Lloran” (Kadınlar Artık Ağlamıyor) geliyor.

Albümü hakkında konuşan Shakira "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı. Uzun bir süredir, sırf kadın olduğumuz için elimizde bir senaryo ile ağlamaya mecbur bırakıldık. Çocuklarımızın, toplumun gözü önünde acımızı saklamak zorunda kaldık" dedi.

Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 6

Şarkıcı albümüyle ilgili "Her şarkıyı yazdığımda kendimi yeniden yaratıyor gibi hissettim. Şarkıları söylediğimde ise gözyaşlarım elmasa, savunmasızlığım ise güce dönüştü" dedi.

Shakiranın son albümü "El Dorado" 2017 yılında müzikseverlerle buluşmuştu.

Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 7

İNTİKAM ŞARKISI TARİHE GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl Shakira'nın “Music Sessions Vol. 53” adlı şarkıcı Latin Grammy Ödülleri'nde ödülle ayrıldı ve Spotify'da en çok dinlenen İspanyolca şarkı olarak tarihe geçti.

Şarkı 14 Guinness Dünya Rekoru kırmıştı

Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 8
Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri - 9
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