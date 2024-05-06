Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri
Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira, klibinde oynayan yeni sevgilisi Lucien Laviscount'ın övgülerine tutuldu. Laviscount, Shakira için "Şimdiye kadar tanıştığım en güzel ve çalışkan insanlardan biri" dedi.
Shakira, emekli futbolcu Gerard Pique ile ayrıldıktan sonra yeni albümü ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ (Kadınlar Artık Ağlamıyor) için çektiği klipte birlikte rol aldığı oyuncu Lucien Laviscount ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
47 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, nisan ayının başından bu yana 31 yaşındaki İngiliz oyuncuyla birlikte.