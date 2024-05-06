Shakira'ya yeni sevgilisinden övgüler: Tanıdığım en güzel insanlardan biri

SEVGİLİSİ ÖVGÜLER YAĞDIRDI

"Shakira, gezegeni şereflendiren en inanılmaz sanatçılardan biri" diyen Lucien Laviscount; "Zanaatına, hayranlarına ve hayata olan sevgisine olan bağlılığı gerçekten ilham verici. O şimdiye kadar tanıştığım en güzel ve çalışkan insanlardan biri" ifadesini kullandı.