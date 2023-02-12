Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ili birden yıktı. Tüm Türkiye'nin birlik olarak yardım eli uzattığı deprem bölgelerinde ünlü isimler de hem maddi hem de moral desteklerini sürdürüyor. Şarkıcı Sinan Akçıl da o isimlerden biri. Akçıl, depremin en yıkıcı şehirlerinden biri olan Hatay-Antakya'ya gitti ve depremzede Duru ile birlikte şarkı söyledi.

Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7ve 7,6'lık iki depremin 10 ildeki yıkıcı etkisi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce insanın hayatını kaybettiği felaketin ardından yaraları sarmak için herkes canla başla çalışıyor.

Tek yürek olan sanat camiasından isimler de kimi bölgeye giderek kimi sosyal medyadan çağrı yaparak, destek olmaya çalışıyor.

Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı - 2

O isimlerden biri de Sinan Akçıl. Sanatçı, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan, Hatay Antakya'ya gitti.

Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı - 3

Sinan Akçıl, depremden etkilenen çocuklardan biri olan Duru ile bir araya geldi ve düet yaptı.

Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı - 4

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, "Çok üzgünüm ama yılın düeti konusu az önce Antakya Hatay'da Duru ile kapanmıştır. Yaraları sarma zamanı. Duru, ailesi ile çadırkente yerleşmiş ve umut dolu" ifadesini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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