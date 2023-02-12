Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı

Kahramanmaraş merkezli 7,7ve 7,6'lık iki depremin 10 ildeki yıkıcı etkisi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce insanın hayatını kaybettiği felaketin ardından yaraları sarmak için herkes canla başla çalışıyor.
Tek yürek olan sanat camiasından isimler de kimi bölgeye giderek kimi sosyal medyadan çağrı yaparak, destek olmaya çalışıyor.
O isimlerden biri de Sinan Akçıl. Sanatçı, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan, Hatay Antakya'ya gitti.
Sinan Akçıl, depremden etkilenen çocuklardan biri olan Duru ile bir araya geldi ve düet yaptı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akçıl, "Çok üzgünüm ama yılın düeti konusu az önce Antakya Hatay'da Duru ile kapanmıştır. Yaraları sarma zamanı. Duru, ailesi ile çadırkente yerleşmiş ve umut dolu" ifadesini kullandı.