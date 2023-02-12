Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı

Kahramanmaraş merkezli 7,7ve 7,6'lık iki depremin 10 ildeki yıkıcı etkisi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce insanın hayatını kaybettiği felaketin ardından yaraları sarmak için herkes canla başla çalışıyor.

Tek yürek olan sanat camiasından isimler de kimi bölgeye giderek kimi sosyal medyadan çağrı yaparak, destek olmaya çalışıyor.