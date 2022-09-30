Star'ın yeni dizisi Gecenin Ucunda'nın yayın günü belli oldu: Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti başrolde

Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet’in ağabeyi Kazım’dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım’ın evli olmasıdır. Macide’nin gelişiyle Işık Ailesi’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.