Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız?
Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 2 Nisan Salı akşamı 74. bölümü yayınlanan yarışmaya; Atakan-Poyraz kavgası ve akabinde konseyde Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye kızması damga vurdu. İşte Survivor All Star son bölümde yaşananlar...
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da tansiyon bir dakika bile düşmüyor. 2 Nisan akşamı 74. bölümü yayınlanan Survivor'da; haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı.