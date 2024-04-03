Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız?

Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 2 Nisan Salı akşamı 74. bölümü yayınlanan yarışmaya; Atakan-Poyraz kavgası ve akabinde konseyde Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye kızması damga vurdu. İşte Survivor All Star son bölümde yaşananlar...

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? - 1

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da tansiyon bir dakika bile düşmüyor. 2 Nisan akşamı 74. bölümü yayınlanan Survivor'da; haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? - 2

POYRAZ VE ATAKAN BİRBİRİNE GİRDİ

Geriden gelen kırmızı takım galip taraf olurken; oyun sonu Poyraz'ın "Potaya geleceğim" iddiaları sebebiyle kırmızı takımın "Oooo Poyraz" diye sevinmeleri gerginlik yarattı.

Poyraz, karşı takıma küfürlü sözler sarf edince Avatar Atakan da sinirlendi. Atakan, Poyraz için "Cezasını siz vermezseniz, ben vereceğim" derken; Yunus Emre'nin olaya gülerek dahil olması ve kötü sözler söylemesi Seda'nın isyan etmesine sebep oldu.

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? - 3

ILICALI, YUNUS EMRE'YE SERT ÇIKTI

Konseyde Acun Ilıcalı, Hakan'a olay sırasındaki yorumu sebebiyle sitem ederken, Yunus Emre'ye ayrı bir parantez açacağını söyledi.

Ilıcalı "Ben uslanmam diyorsun, ben düzelmem diyorsun. Hep beraber şükredelim ya 'Yunus Emre bize dalmadı' diye. Sana ayrı bir parantez açacağım" dedi.

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? - 4

Önce Seda'ya laf atan Yunus Emre, ardından o konuşurken gülüp "Acun ağabey ben çıksam mı? Dinlemek istemiyorum bu kadını" dedi.

Seda, gerginlik sırasında Yunus Emre'nin sözleriyle onu uyardığını ifade edince; Yunus Emre "Ben ne demişim? Hep bir ağızdan söyleyin" dedi.

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? - 5

"SEN KENDİNİ NEREDE ZANNEDİYORSUN?"

Sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Sen kendini nerede zannediyorsun? Karşılıklı konuşmayın, sus Yunus Emre" ifadelerini kullandı.

Ardından da Ilıcalı, "Seda sana ya da annene küfür etmedi" deyince; Yunus Emre "Ben ne dediğini duydum, bunu da bana yediremezsin" dedi.

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? - 6

"SENİN DÜZELME ŞANSIN SIFIR YUNUS EMRE"

Bunun üzerine iyice öfkelenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" dedi.

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? - 7

"SURVIVOR'A NASIL VEDA EDECEKSİN MERAK EDİYORUM"

Önce Poyraz'a kırmızı takım üyelerine ettiği küfür sebebiyle 2 ödülden men cezası veren Ilıcalı, Yunus Emre'ye de "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım? Allah yardımcımız olsun. Şu Survivor'dan ne şekilde ayrılacaksın çok merak ediyorum. Ama düello olacağını zannetmiyorum" diyerek onun da 2 ödülden yararlanamayacağını söyledi.

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye sert uyarı: Senin davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? - 8

HAFTANIN 3. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Mavi takımın oylaması sonrası Poyraz, Sercan'a verdiği düello sözünü tutarak, haftanın 3. eleme adayı oldu.

Haftanın ilk eleme adayı Hakan'ın çağrısıyla Sercan Yıldırım da düello listesine adını yazdırmıştı.

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