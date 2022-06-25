Survivor All Star'da kim elendi? (24 Haziran eleme konseyi)

Haberler | 25.06.2022 - 10:20
Survivor All Star'da finale yaklaşılırken bir isim daha şampiyonluk hayallarine veda etti.
Yapılan eleme konseyinde en az SMS oyunu alan Nagihan Karadere elendi.
Survivor'da geçen hafta ise süpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda şampiyonluğu bulunan Berkan Karabulut yarışmadan elenerek ayrılmıştı.
Survivor'da Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel şampiyonluk için yarışıyor.
İşte yarışmadan öne çıkan bazı kareler...