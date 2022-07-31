Tarkan Kilyos sahilindeki kirliliğe dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 31.07.2022 - 15:11 - Son Güncelleme : 31.07.2022 - 15:18
İklim krizi ve doğa konusunda sık sık paylaşım yapan ünlü şarkıcı Tarkan, Kilyos sahilinin son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Sahilde paylaştığı ilk fotoğrafta "Burası Kilyos, ne kadar güzel değil mi?" notunu düşen şarkıcı, sahilde biriken çöp yığınlarını paylaştı.
Şarkıcı, birçok fotoğraf paylaşarak Kilyos sahilindeki kirliliği gözler önüne serdi.
Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gel gör ki vaziyet bu... Çöpünü bırakıp giden insanlar ve öbek öbek çöp içinde plajlar. Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir ya? Çok ayıp.
'Temizlik imandan gelir' gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde. Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde. Kimse de demiyor ki bu çöpleri toplayalım, toplatalım. İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu. Çöp içinde yaşamayı. Çok yazık.
Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz. Doğadır bize her şeyimizi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım"
Şarkıcı son paylaşımında ise yetkililerin çağrısına kulak verdiğini ve plajların temizlendiğini öğrendiğini dile getirdi.