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Tarkan Kilyos sahilindeki kirliliğe dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 31.07.2022 - 15:11 - Son Güncelleme : 31.07.2022 - 15:18

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından Kilyos sahiliyle ilgili görüntüler paylaştı. Sahilde bırakılan çöplere ve kirliliği dikkat çeken şarkıcı, "Temizlik imandan gelir gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde" ifadelerini kullandı.

Tarkan Kilyos sahilindeki kirliliğe dikkat çekti - 1

İklim krizi ve doğa konusunda sık sık paylaşım yapan ünlü şarkıcı , Kilyos sahilinin son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan Kilyos sahilindeki kirliliğe dikkat çekti - 2

"NE KADAR GÜZEL DEĞİL Mİ?"

Sahilde paylaştığı ilk fotoğrafta "Burası Kilyos, ne kadar güzel değil mi?" notunu düşen şarkıcı, sahilde biriken çöp yığınlarını paylaştı.

Tarkan Kilyos sahilindeki kirliliğe dikkat çekti - 3

Şarkıcı, birçok fotoğraf paylaşarak Kilyos sahilindeki kirliliği gözler önüne serdi.

Tarkan Kilyos sahilindeki kirliliğe dikkat çekti - 4

"BU NEDİR YA? ÇOK AYIP"

Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gel gör ki vaziyet bu... Çöpünü bırakıp giden insanlar ve öbek öbek çöp içinde plajlar. Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir ya? Çok ayıp. 

'Temizlik imandan gelir' gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde. Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde. Kimse de demiyor ki bu çöpleri toplayalım, toplatalım. İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu. Çöp içinde yaşamayı. Çok yazık. 

Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz. Doğadır bize her şeyimizi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım"

Tarkan Kilyos sahilindeki kirliliğe dikkat çekti - 5

ÇAĞRISINI DUYDULAR

Şarkıcı son paylaşımında ise yetkililerin çağrısına kulak verdiğini ve plajların temizlendiğini öğrendiğini dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

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