Televizyona Star TV ile güzel bir geri dönüş yaptınız. 'Toprak ile Fidan' projesini özel kılan ne oldu sizin için?

Evet bir süredir projelere daha kısa süreli dahil oluyordum, 'Toprak ile Fidan' benim için şahane bir dönüş oldu. Netleştiğinden beri dinmek bilmeyen bir heyecanım var. Öncelikle, A’dan Z’ye özenle hazırlanılmış, ilmek ilmek işlenmiş bir hikayenin içerisindeyim. İşin daha en başında, görüşme sürecinde, Fidan’ı, onun hikayesini, geçmişini, günümüzü dinlerken, bir baktım ki, daha o masada Fidan’ı sevmiş, kendimi Fidan’a hayat verirken hayal etmeye başlamışım bile! Böyle olması çok çok kıymetli tabiki. Her zaman bu kadar akışında olmayabiliyor. Olduğu zamansa dört gözle seti bekler oluyorsunuz. Sonra yayını, sonra tepkileri… Hala heyecanım çok yüksek anlayacağınız!