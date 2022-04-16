Üç gün üç gece süren 'masalsı' Hint düğünleri yeniden başladı: Milyarder ailelerin kızları Revna ile oğulları Anubhav Türkiye'de evlendi

Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirilerek, dekor tasarlandı. Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Birleşik Arap Emirlikleri kenti Dubai ve Hindistan'dan 700 davetli katıldı. Üç gün üç gece süren milyon dolarlık düğün "Hoş geldiniz" partisiyle başladı.