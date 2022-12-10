Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler Recep İvedik 7 galasında

İŞTE ÖZNUR SERÇELER'İN EŞİ

Öte yandan Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık bir isim çıkmıştı. Oyuncu Seda Güven'in kardeşi Yiğit Güven ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, eşiyle pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Serçeler'in eşi Yiğit Güven'in fotoğrafçılık ve motorculuk ile ilgilendiği biliniyor.