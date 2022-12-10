Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler Recep İvedik 7 galasında

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Star ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam eden Yalı Çapkını dizisinin yıldızı, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin son filminde rol aldı.
Dijital bir platformda yayınlanan Recep İvedik 7 filminin galasına katılan Öznur Serçeler, koyu mavi kuyruk detaylı bir elbise giymeyi tercih etti.
Gala pozlarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, yayınladığı karelere "Dün gece galamızda heyecanıma ortak olan herkese çok teşekkür ederim" notunu düştü. Serçeler'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık bir isim çıkmıştı. Oyuncu Seda Güven'in kardeşi Yiğit Güven ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, eşiyle pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Serçeler'in eşi Yiğit Güven'in fotoğrafçılık ve motorculuk ile ilgilendiği biliniyor.
Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldıktan sonra da Bilkent Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı.