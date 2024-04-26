Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu
İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz oğulları 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. Ancak ikizlerden Ayel'in kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı. Dün oğlunun operasyon geçirdiğini duyuran Yasemin Şefkatli, taburcu olduklarını açıkladı.
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.