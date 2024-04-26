Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu

İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz oğulları 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. Ancak ikizlerden Ayel'in kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı. Dün oğlunun operasyon geçirdiğini duyuran Yasemin Şefkatli, taburcu olduklarını açıkladı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu - 1

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu - 2

Ancak ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve doğumdan hemen sonra operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu - 3

"AYEL'İN KALP SORUNUNU BİLİYORDUK"

Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve birkaç gün önce evine giden Ayel bebek ile ilgili Yasemin Şefkatli "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu - 4

Geçtiğimiz haftalarda Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in bir operasyon daha geçireceğini duyurmuştu.

Şefkatli, "Evet dün bu konuyu konuşamadık. Ayel'i dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bu bir süreç ve her şey güzel gidecek inşallah ayrıca iyi ki varsınız" demişti.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu - 5

"AYELİKOMUZ OPERASYONDA"

Dün oğlunun ikinci kez ameliyata alındığını duyuran Şefkatli, "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu - 6

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİTTİ"

Saatler sonra Şefkatli'den oğlu Ayel'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama gelmişti.

Şefkatli, paylaşımında "Dün gündüz geldik hastaneye, Ayel bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için ben de bugün sizinle paylaşmak istedim tekrardan. Yoğun bakımdan çıkması, kendine gelmesi derken anca yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Ne denir bilmiyorum. Mesajlarınızı okudukça gözlerim dolu dolu oluyor. Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. Dualarınız için teşekkür ederiz" demişti.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu - 7

"EVE HOŞ GELDİN AYEL"

Ünlü çiftten ve Ayel bebekten güzel haber geldi. Oğlunun taburcu olduğunu duyuran Şefkatli, evdeki sürpizi "Welcome home Ayel, ne güzel sürpriz böyle" diye gözler önüne serdi.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel taburcu oldu - 8

"AŞKLAR"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, dün gece hastane odasında da eşi ve oğlunu fotoğraflamıştı.

Şefkatli, İdo Tatlıses ve Ayel'in pozuna "Aşklar" notunu düşmüştü.

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