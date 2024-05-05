Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla
İkiz oğullarını 22 Ocak 2024 tarihinde kucaklarına alan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Zaman zaman oğullarıyla pozlarını paylaşan Şefkatli, bu kez ikizlerini halalarının kucağındayken paylaştı.
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.