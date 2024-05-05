Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla

İkiz oğullarını 22 Ocak 2024 tarihinde kucaklarına alan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Zaman zaman oğullarıyla pozlarını paylaşan Şefkatli, bu kez ikizlerini halalarının kucağındayken paylaştı.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla - 1

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla - 2

Ancak ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve doğumdan hemen sonra operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla - 3

"EVE HOŞ GELDİN AYEL"

Geçtiğimiz haftalarda bir operasyon daha geçiren Ayel, taburcu olup evine dönmüştü. Şefkatli, evdeki sürprizi "Welcome home Ayel, ne güzel sürpriz böyle" diye gözler önüne sermişti.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla - 4

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla - 5

ZÜBEYDE MELEK YEĞENLERİNİ GÖRMEYE GİTTİ

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Zübeyde Melek Akkaş, yeğenlerini ziyarete gitti.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla - 6

Yasemin Şefkatli de ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i halalarının kucağındayken paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Yasemin Şefkatli paylaştı: Zübeyde Melek Akkaş kardeşi İdo'nun ikiz oğullarıyla - 7

"SİZİNLE GEÇEN 3 AY"

Öte yandan Şefkatli, oğullarının 3 aylık olduğunu da "Sizinle geçen 3 ay. Her gününe bin şükür. Sizi çok seviyorum aşklarım" sözleriyle duyurmuştu.

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