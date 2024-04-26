Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2024 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor.

Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2024’ün En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.

İşte Time 100 Gala'sından yansıyanlar...