Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında

Time Dergisi’nin her sene düzenlediği ve yılın en etkili isimlerinin katıldığı TIME 100 Gala, eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, şarkıcı Kylie Minogue ve oyuncu Dev Patel gibi isimlerin katıldığı gecede, yaptığı işlerle etki bırakan ünlü isimler boy gösterdi. İşte Time 100 Gala'sından yansıyanlar...

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 1

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2024 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor.

Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2024’ün En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.

İşte Time 100 Gala'sından yansıyanlar...

N-LIFE HABERLERİ

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 2

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, galanın yıldızı oldu.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 3

Şarkıcı, yeni albümü Radical Optimism'in yanı sıra Barbie filmi için seslendirdiği şarkısı ve Argylle filmindeki rolüyle adından söz ettirdi.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 4

Yılın en etkili isimleri arasına giren oyuncu Dev Patel, aksiyon sahneleri ve özgün senaryosuyla eleştirmenlerden tam not alan Maymun Adam (Monkey Man) filminin yönetmenliğini üstlendi.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 5

İkonlar listesinde yer alan Kylie Minogue da kırmızı halıda boy gösterdi.

"Can't Get you Out of My Head" , "Padam Padam", "Come Into My World" ve "The Loco-Motion" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı, son dönemde müzik listelerinde zirveden inmedi.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 6

"Geleceğe Dönüş" (Back To The Future) filmiyle tanınan ve 29 yaşında yakalandığı Parkinson hastalığı hakkında sık sık farkındalık yaratan  Michael J. Fox, Time 100 listesinde İkonlar arasına girmişti.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 7

Uma Thurman

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 8

Sunucu Kelly Ripa ve Mark Consuelos

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 9

Fantasia Barrino

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