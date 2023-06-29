Yoğun bakıma alınan Madonna'nın ailesinden ilk açıklama: Onu kaybedeceğimizi düşündük
New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi. Durumunun ciddiyetinden dolayı haberi bir süre gizli tutan aile, "Onu gerçekten kaybedeceğimize inandık. Kendimizi en kötüsüne hazırladık" dedi.
"Pop müziğin kraliçesi" unvanlı Madonna’nın 24 Haziran’da, çok ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.
Onu dünya çapında bir yıldız yapan şarkısı "Holiday"in piyasaya çıkmasının 40'ıncı yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanan Madonna'nın konserleri de iptal edildi.
15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver şehrinde turneye başlaması planlanan ve yoğun bir hazırlık içinde olan Madonna'nın, New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.