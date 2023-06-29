Yoğun bakıma alınan Madonna'nın ailesinden ilk açıklama: Onu kaybedeceğimizi düşündük

Ölümden dönen ünlü şarkıcının ailesi, cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söyledi.

Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberinin dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi. 64 yaşındaki yıldız şarkıcının ailesi onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söyledi.