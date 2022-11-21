Tasarruf etmenin 35 yolu

Akşam yemeğini dışarıda yemek masraflarınızı artırır.
Bir kenara koyup unuttuğunuz yiyecekleri dolabınızın kuytu yerlerinde bulabilirsiniz.
Düzenli olarak satın aldığınız ürünleri toptan alarak tasarruf edebilirsiniz.
Taze ürünler ve kuru bakliyat genel olarak konserve ürünlerden daha sağlıklı ve ucuz.
Büyük marketler tarafından üretilen ucuz ürünleri deneyin.
Önceden pişirilmiş ısıtmaya hazır ya mikrodalgada pişirilmek için üretilmiş yiyeceklerin fiyatları çok yüksek olabiliyor.
Çürümüş yiyecekleri çöpe atmakla paranızı çöpe atmak arasında fark yok.
Sebze, bakliyat ve etleri hafta başında pişirerek bütün hafta yetecek kadar yemeğe sahip olabilirsiniz.
Kafelerden almak yerine kahvenizi evde yaparak tasarruf edebilirsiniz.
Bu yolla öğle yemeği masraflarınızı yarı yarıya azaltabilirsiniz.
Sürekli küçük şişe sular almak yerine bir matarayı doldurup onu yanınızda taşıyın.
Dışarıda yenecek bir yemeğin yanında içeceğiniz alkollü bir içki yemek faturanızı kabartabilir. Onun yerine evde içki içmeyi tercih edebilirsiniz.
Aylık harcamlarınızı yazılı şekilde takip ederek nerele boşa para harcadığınızı bulabilirsiniz.
Eğer belli bir sürede belli bir miktar para biriktirmeyi hedeflerseniz, paranızı gereksiz şeylere harcamaktan kaçınmanız kolaylaşabilir.
Her altı ayda bir ucuz bir çift ayakkabı almak yerine kaliteli bir çift alıp yıllarca giymek daha hesaplı olacaktır.
Eğer saatte 10 lira kazanıyorsanız, 5 liralık bir kahve yarım saatlik çalışmanızın karşılığı demek olur. O kahvenin bu süreye değip değmediğine siz karar verin.
Beğendiğiniz bir ürünü almadan önce, 'Bu ürünün benim hayatıma ne gibi bir etkisi olacak' diye düşünün. Böylece gereksiz harcamaları kontrol altına alabilirsiniz.
Keyfiniz için yaptığınız harcamaları toptan kesmek yerine sınırlandırın. Örneğin, haftada bir sinemaya gidiyorsanız ayda bir gitmeyi deneyin.
Aldığınız maaşın yarısını tasarruf hesabına koyarak daha az parayla yaşamanın yollarını bulabilirsiniz.
Kartınızın minimum borcu yerine bütün borcunu ödeyerek faiz ödemekten kurtulursunuz.
İnternet hesabınız üzerinden faturalarınızı otomatik ödeyerek geç ödeme cezalarını engelleyebilirsiniz.
Bankaların sunduğu Kredili Mevduat Hesabı seçeneğini ya hiç kabul etmeyin, ya da mümkün olduğunca eksiye düşmemeye çalışın.
Eğer koşmayı seven biriyseniz iyi ayakkabılara ihtiyacınız var demektir. Harcamalarınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenlerseniz hayatınıza değer eklemeyen ürünlerden kurtulmuş olursunuz.
100 liradan daha pahalı bir ürünü satın almadan önce iki gün bekleyin. Bu süreçte fikrinizi değiştirebilir ya da ürünü tamamen unutabilirsiniz.
Sıradan kablolu yayını seçerek tasarruf edebilirsiniz. Maçları seyretmek içinse bir arkadaşınıza veya dışarıya gidebilirsniz.
İnternet servis sağlayacınıza herhangi bir kampanyaları olup olmadığını mutlaka sorun.
Okumadığınız dergi ve gazete aboneliklerini iptal edin.
Kışın evde kazak giyip ısıtıcınızı kısarak ısınma masraflarınızdan tasarruf edebilirsiniz.
Kullandığınız cep telefonu tarifesini kontrol ederek ihtiyacınızdan fazlasını ödemediğinizden emin olun.
Arabanızı sigortalatırken farklı firmalardan fiyat alın.
Kredi ödemelerinizi yeniden yapılandırarak aylık harcamalarınızı kısabilirsiniz.
Kitap ve DVD satın almak yerine kütüphaneden ödünç alabilirsiniz.
Özellikle kıyafetlerinizi iyi durumdaki ikinci el ürünlerden seçerseniz kimse yeni bir kıyafetle arasındaki farkı anlayamaz.
Mümkünse işe araba veya toplu taşıma yerine bisikletle giderek hem masraflarınızı azaltıp hem de egzersiz yapabilirsiniz.
Bileşik faiz gibi araçları inceleyerek size uygun yatırım araçlarını bulabilirsiniz. Henüz piyasalara yatırım yapacak kadar paranız olmasa da gelişmeleri takip ederek piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.