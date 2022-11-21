 Tasarruf etmenin 35 yolu | N-Life

Tasarruf etmenin 35 yolu

Business Insider sitesi, Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılan tasarruf tavsiyeleri arasından öne çıkanları sıraladı.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 1

1. Evde yemek yapın

Akşam yemeğini dışarıda yemek masraflarınızı artırır.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 2

2. Buzdolabı ve kilerinizi temizleyin

Bir kenara koyup unuttuğunuz yiyecekleri dolabınızın kuytu yerlerinde bulabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 3

3. Toptan alın

Düzenli olarak satın aldığınız ürünleri toptan alarak tasarruf edebilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 4

4. Konserve almayın

Taze ürünler ve kuru bakliyat genel olarak konserve ürünlerden daha sağlıklı ve ucuz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 5

5. Market ürünlerini deneyin

Büyük marketler tarafından üretilen ucuz ürünleri deneyin.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 6

6. Hazır yemek almayın

Önceden pişirilmiş ısıtmaya hazır ya mikrodalgada pişirilmek için üretilmiş yiyeceklerin fiyatları çok yüksek olabiliyor.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 7

7. İhtiyacınızdan fazla yiyecek almayın

Çürümüş yiyecekleri çöpe atmakla paranızı çöpe atmak arasında fark yok.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 8

8. Yemekleri toptan pişirin

Sebze, bakliyat ve etleri hafta başında pişirerek bütün hafta yetecek kadar yemeğe sahip olabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 9

9. Kendi kahvenizi yapın

Kafelerden almak yerine kahvenizi evde yaparak tasarruf edebilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 10

10. İşyerine evden yemek götürün

Bu yolla öğle yemeği masraflarınızı yarı yarıya azaltabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 11

11. Şişe su almayın

Sürekli küçük şişe sular almak yerine bir matarayı doldurup onu yanınızda taşıyın.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 12

12. Dışarıda içmeyin

Dışarıda yenecek bir yemeğin yanında içeceğiniz alkollü bir içki yemek faturanızı kabartabilir. Onun yerine evde içki içmeyi tercih edebilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 13

13. Harcamalarınız takip edin

Aylık harcamlarınızı yazılı şekilde takip ederek nerele boşa para harcadığınızı bulabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 14

14. Kendinize hedef koyun

Eğer belli bir sürede belli bir miktar para biriktirmeyi hedeflerseniz, paranızı gereksiz şeylere harcamaktan kaçınmanız kolaylaşabilir.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 15

15. Kaliteli ürünler alın

Her altı ayda bir ucuz bir çift ayakkabı almak yerine kaliteli bir çift alıp yıllarca giymek daha hesaplı olacaktır.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 16

16. Para yerine zamanla düşünün

Eğer saatte 10 lira kazanıyorsanız, 5 liralık bir kahve yarım saatlik çalışmanızın karşılığı demek olur. O kahvenin bu süreye değip değmediğine siz karar verin.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 17

17. Satın almadan önce düşünün

Beğendiğiniz bir ürünü almadan önce, 'Bu ürünün benim hayatıma ne gibi bir etkisi olacak' diye düşünün. Böylece gereksiz harcamaları kontrol altına alabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 18

18. Eğlence harcamalarınızı sınırlayın

Keyfiniz için yaptığınız harcamaları toptan kesmek yerine sınırlandırın. Örneğin, haftada bir sinemaya gidiyorsanız ayda bir gitmeyi deneyin.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 19

19. Maaşınızın yarısını kenara koyun

Aldığınız maaşın yarısını tasarruf hesabına koyarak daha az parayla yaşamanın yollarını bulabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 20

20. Kart borcunuzun tamamını ödeyin

Kartınızın minimum borcu yerine bütün borcunu ödeyerek faiz ödemekten kurtulursunuz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 21

21. Faturalarınızı otomatik ödeyin

İnternet hesabınız üzerinden faturalarınızı otomatik ödeyerek geç ödeme cezalarını engelleyebilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 22

22. Eksi bakiyeye düşmeyin

Bankaların sunduğu Kredili Mevduat Hesabı seçeneğini ya hiç kabul etmeyin, ya da mümkün olduğunca eksiye düşmemeye çalışın.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 23

23. İhtiyacınıza göre harcayın

Eğer koşmayı seven biriyseniz iyi ayakkabılara ihtiyacınız var demektir. Harcamalarınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenlerseniz hayatınıza değer eklemeyen ürünlerden kurtulmuş olursunuz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 24

24. İki gün bekleyin

100 liradan daha pahalı bir ürünü satın almadan önce iki gün bekleyin. Bu süreçte fikrinizi değiştirebilir ya da ürünü tamamen unutabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 25

25. Ucuz yayınlara geçin

Sıradan kablolu yayını seçerek tasarruf edebilirsiniz. Maçları seyretmek içinse bir arkadaşınıza veya dışarıya gidebilirsniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 26

26. İnternet harcamanızı kısın

İnternet servis sağlayacınıza herhangi bir kampanyaları olup olmadığını mutlaka sorun.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 27

27. Aboneliklerinizi iptal edin

Okumadığınız dergi ve gazete aboneliklerini iptal edin.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 28

28. Evde kazak giyin

Kışın evde kazak giyip ısıtıcınızı kısarak ısınma masraflarınızdan tasarruf edebilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 29

29. Cep telefonu tarifenizi değiştirin

Kullandığınız cep telefonu tarifesini kontrol ederek ihtiyacınızdan fazlasını ödemediğinizden emin olun.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 30

30. Farklı sigorta fiyatları alın

Arabanızı sigortalatırken farklı firmalardan fiyat alın.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 31

31. Kredinizi yapılandırın

Kredi ödemelerinizi yeniden yapılandırarak aylık harcamalarınızı kısabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 32

32. Kütüphaneye gidin

Kitap ve DVD satın almak yerine kütüphaneden ödünç alabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 33

33. İkinci el eşya alın

Özellikle kıyafetlerinizi iyi durumdaki ikinci el ürünlerden seçerseniz kimse yeni bir kıyafetle arasındaki farkı anlayamaz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 34

34. İşe bisikletle gidin

Mümkünse işe araba veya toplu taşıma yerine bisikletle giderek hem masraflarınızı azaltıp hem de egzersiz yapabilirsiniz.

Tasarruf etmenin 35 yolu - 35

35. Yatırım yapmayı öğrenin

Bileşik faiz gibi araçları inceleyerek size uygun yatırım araçlarını bulabilirsiniz. Henüz piyasalara yatırım yapacak kadar paranız olmasa da gelişmeleri takip ederek piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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