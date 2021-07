57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri

Opera sanatçısı annesinin etkisiyle çocuk yaşta şarkı söylemeye başlayan Sandra Bullock 1993 yılında Demolition Man ile başlayan kariyerinde Keanu Reaves ile başrolünü paylaştığı Speed filmi ile tanındı. Bugün 57. yaşına basan Amerikalı oyuncu kariyerine sayısız film ve başarı sığdırdı. İşte 57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri...

Abone ol Paylaş









Sandra Bullock / Bionic Showdown: The Six Million Dollar Man and the Bionic Woman (1989)

Sandra Bullock ve Vincent Irizarry / Lucky Chances (1990)

Sandra Bullock / Working Girl (1990)

Sandra Bullock / Love Potion No. 9 (1992)

Sandra Bullock / The Vanishing (1993)

Sandra Bullock / The Thing Called Love (1993)

Sandra Bullock / Demolition Man (1993)

Sandra Bullock / Fire on the Amazon (1993)

Sandra Bullock ve Keanu Reeves / Speed (1994)

Sandra Bullock ve Peter Gallagher / While You Were Sleeping (1995)

Sandra Bullock / The Net (1995)

Sandra Bullock / Two If by Sea (1996)

Sandra Bullock / A Time to Kill (1996)

Sandra Bullock / In Love and War (1996)

Sandra Bullock ve Jason Patric / Speed 2: Cruise Control (1997)

Sandra Bullock ve Mae Whitman / Hope Floats (1998)

Sandra Bullock ve Nicole Kidman / Practical Magic (1998)

Sandra Bullock / Forces of Nature (1999)

Sandra Bullock / 28 Days (2000)

Sandra Bullock / Miss Congeniality (2000)

Sandra Bullock / Murder by Numbers (2002)

Sandra Bullock / Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002)

Sandra Bullock / Two Weeks Notice (2002)

Sandra Bullock / Crash (2004)

Sandra Bullock ve Treat Williams / Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)

Sandra Bullock / The Lake House (2006)

Sandra Bullock / Infamous (2006)

Sandra Bullock / Premonition (2007)

Sandra Bullock ve Ryan Reynolds / The Proposal (2009)

Sandra Bullock ve Bradley Cooper / All About Steve (2009)

Sandra Bullock / The Blind Side (2009)

Sandra Bullock / Extremely Loud & Incredibly Close (2011)

Sandra Bullock ve Melissa McCarthy / The Heat (2013)

Sandra Bullock / Gravity (2013)

Sandra Bullock, Ann Dowd, Scoot McNairy ve Zoe Kazan / Our Brand Is Crisis (2015)

Sandra Bullock, Sarah Paulson ve Rihanna / Ocean's Eight (2018)

Sandra Bullock ve Vivien Lyra Blair / Bird Box (2018)

Paylaş