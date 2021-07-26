57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri

Opera sanatçısı annesinin etkisiyle çocuk yaşta şarkı söylemeye başlayan Sandra Bullock 1993 yılında Demolition Man ile başlayan kariyerinde Keanu Reaves ile başrolünü paylaştığı Speed filmi ile tanındı. Bugün 57. yaşına basan Amerikalı oyuncu kariyerine sayısız film ve başarı sığdırdı. İşte 57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri...

57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 1
Sandra Bullock / Bionic Showdown: The Six Million Dollar Man and the Bionic Woman (1989)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 2
Sandra Bullock ve Vincent Irizarry / Lucky Chances (1990)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 3
Sandra Bullock / Working Girl (1990)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 4
Sandra Bullock / Love Potion No. 9 (1992)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 5
Sandra Bullock / The Vanishing (1993)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 6
Sandra Bullock / The Thing Called Love (1993)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 7
Sandra Bullock / Demolition Man (1993)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 8
Sandra Bullock / Fire on the Amazon (1993)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 9
Sandra Bullock ve Keanu Reeves / Speed (1994)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 10
Sandra Bullock ve Peter Gallagher / While You Were Sleeping (1995)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 11
Sandra Bullock / The Net (1995)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 12
Sandra Bullock / Two If by Sea (1996)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 13
Sandra Bullock / A Time to Kill (1996)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 14
Sandra Bullock / In Love and War (1996)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 15
Sandra Bullock ve Jason Patric / Speed 2: Cruise Control (1997)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 16
Sandra Bullock ve Mae Whitman / Hope Floats (1998)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 17
Sandra Bullock ve Nicole Kidman / Practical Magic (1998)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 18
Sandra Bullock / Forces of Nature (1999)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 19
Sandra Bullock / 28 Days (2000)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 20
Sandra Bullock / Miss Congeniality (2000)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 21
Sandra Bullock / Murder by Numbers (2002)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 22
Sandra Bullock / Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 23
Sandra Bullock / Two Weeks Notice (2002)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 24
Sandra Bullock / Crash (2004)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 25
Sandra Bullock ve Treat Williams / Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 26
Sandra Bullock / The Lake House (2006)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 27
Sandra Bullock / Infamous (2006)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 28
Sandra Bullock / Premonition (2007)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 29
Sandra Bullock ve Ryan Reynolds / The Proposal (2009)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 30
Sandra Bullock ve Bradley Cooper / All About Steve (2009)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 31
Sandra Bullock / The Blind Side (2009)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 32
Sandra Bullock / Extremely Loud & Incredibly Close (2011)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 33
Sandra Bullock ve Melissa McCarthy / The Heat (2013)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 34
Sandra Bullock / Gravity (2013)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 35
Sandra Bullock, Ann Dowd, Scoot McNairy ve Zoe Kazan / Our Brand Is Crisis (2015)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 36
Sandra Bullock, Sarah Paulson ve  Rihanna / Ocean's Eight (2018)
57. yaşına özel dünden bugüne Sandra Bullock filmleri - 37
Sandra Bullock ve Vivien Lyra Blair / Bird Box (2018)

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