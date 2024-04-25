Candan kardeşler aylardır cezaevinde: Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü iddia edildi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Nihal Candan'ın "anoreksiya nervoza" isimli hastalığa yakalandığı ve 37 kiloya düştüğü iddia edildi.

Candan kardeşler aylardır cezaevinde: Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü iddia edildi - 1

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçramıştı. Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alındı.

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşler savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

CANDAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

N-LIFE HABERLERİ

Candan kardeşler aylardır cezaevinde: Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü iddia edildi - 2

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.

Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya" yakalandığı iddia edildi. Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtildi.

Candan kardeşler aylardır cezaevinde: Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü iddia edildi - 3

Candan'ın cezaevinde tedavi gördüğü biliniyor.

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

Candan kardeşler aylardır cezaevinde: Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü iddia edildi - 4

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu.

Candan kardeşler aylardır cezaevinde: Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü iddia edildi - 5

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden "Veysel amir" oyunuDilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından operasyonlar başka sosyal medya ünlülerine de yöneldi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor. Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden "Veysel amir" oyunu

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