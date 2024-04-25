Candan kardeşler aylardır cezaevinde: Nihal Candan'ın 37 kiloya düştüğü iddia edildi
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Nihal Candan'ın "anoreksiya nervoza" isimli hastalığa yakalandığı ve 37 kiloya düştüğü iddia edildi.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçramıştı. Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alındı.
Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Candan kardeşler savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.