Sosyal izolasyonda film önerileri: Tüm zamanların iyi 100 filmi
Corona virüs nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon döneminde film izlemek isteyip karar veremeyenlerdenseniz, IMDb'nin tüm zamanların en iyileri fikir verici olabilir. İşte seyirci ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi 100 filmi...
99. Otomatik Portakal (1971) 8,3
98. Gizli Teşkilât (1959) 8,3
97. Full Metal Jacket (1987) 8,3
96. Onur Savaşı (2012) 8,3
95. Yurttaş Kane (1941) 8,3
94. Sil Baştan (2004) 8,3
92. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3
91. Ölüm Korkusu (1958) 8,3
90. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3
89. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3
88. Can Dostum (1997) 8,3
87. Soysuzlar Çetesi (2009) 8,3
86. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3
84. Yüksek ve Alçak (1963) 8,3
83. Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü (1983) 8,3
82. Her Çocuk Özeldir (2007) 8,3
81. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3
79. Mukaddes Vazife (1981) 8,3
78. Cesur Yürek (1995) 8,3
76. Amerikan Güzeli (1999) 8,3
75. Senin adın (2016) 8,3
74. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,3
73. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3
71. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3
70. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,4
69. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,4
68. Avengers: Endgame (2019) 8,4
67. Garip Doktor (1964) 8,4
66. Prenses Mononoke (1997) 8,4
65. Sunset Bulvarı (1950) 8,4
64. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,4
61. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4
60. Zafer Yolları (1957) 8,4
58. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4
57. Şarlo Diktatör (1940) 8,4
56. Akıl Defteri (2000) 8,4
55. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,4
52. Cennet Sineması (1988) 8,4
51. Arka Pencere (1954) 8,4
50. Casablanca (1942) 8,4
49. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,4
47. Batıda Kan Var (1968) 8,5
43. Can Dostum (2011) 8,5
42. Şehir Işıkları (1931) 8,5
39. Asri Zamanlar (1936) 8,5
38. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
36. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5
35. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5
34. Aslan Kral (1994) 8,5
32. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5
31. Sevginin Gücü (1994) 8,5
30. Yıldızlararası (2014) 8,5
28. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5
27. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,5
26. Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977) 8,6
24. Şahane Hayat (1946) 8,6
23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
22. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
21. Tanrı Kent (2002) 8,6
20. Yedi (1995) 8,6
19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6
18. Guguk Kuşu (1975) 8,6
17. Sıkı Dostlar (1990) 8,6
15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
14. Yıldız Savaşları: İmparator (1980) 8,7
12. Forrest Gump (1994) 8,8
11. Dövüş Kulübü (1999) 8,8
10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) 8,8
9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) 8,8
7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) 8,9
6. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
4. Kara Şövalye (2008) 9,0
1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2