Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik)

Yağış yüklü bulutlar başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'yi sardı, soğuk hava etkisini gösterdi. İşte tam da bu havalarda 'İyi ki kış geldi' dedirtecek en lezzetli 10 sıcak içecek...

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 1

Somata

İzmir’in unutulmak üzere olan, malesef artık her yerde her evde bulunamayan bir değeri. Acıbadem tozu ve damla sakızı ile hazırlanan somata, sevenlerine bilenlerine keşke kış gelse de içsek dedirtecek türden bir içecek.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 2

Ihlamur

Yazın habercisi olan çiçeklerini açtığında etrafa saldığı nefis kokularla baş döndüren bu ağacın asıl güzellikleri kış aylarında ortaya çıkıyor. Ihlamur çayı her derde devadır. Uykusuzların uykusunu getirir, sinirleri yatıştırır, sindirimi kolaylaştırır. Üstelik kış aylarının kabusu gribe karşı da koruyucudur.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 3

Ballı muzlu sıcak süt

Soğuk kış günlerinin enerji ve lezzet dolu iksiri. Üstüne atılan tarçın ile lezzetine lezzet katar.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 4

Boza

Kışı sevenlerin belki de en büyük nedeni. Darı, mısır ve nişastayla yapılan bozaya en çok yakışan tarçın ve leblebi. En güzeli ise bilinenin aksine Vefa’da değil, İstanbul’a bir saat mesafede küçük bir kasaba olan Velimeşe’de. Mutlaka denemek lazım.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 5

Adaçayı

Sıcak suya atınca çıkardığı yoğun koku ve tadıyla başdöndüren nefis çay. Zararlı toksinleri vücuttan uzaklaştıran, sindirimi kolaylaştıran, sinirleri yatıştıran adaçayı bir doğal mucize.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 6

Nane-Limon

Adına şarkılar yazılmış lezzetli, sağlıklı ve doğal kış içeceği. Midesi ağrıyanlara, bulananların doğal reçetesi.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 7

Sıcak Çikolata

Lezzetini çikolatadan alan kış aylarının en tatlı, en romantik içeceği.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 8

Salep

Soğuk kış günlerinin en favori en sevilen sıcak içeceği. Bir cins orkide olan salep bitkisinin toprak altında kalan köklerinden elde edilen tozun şeker ve sütle karıştırılmasından elde ediliyor. Bu sıcakkanlı içecek içinizi ısıtıp enerji verirken öksürüğü kesip, sindirimi kolaylaştırır. Üstelik tatlı ihtiyacınızı da karşılar.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 9

Kahve

İster bol köpüklü Türk kahvesi, ister filtre kahve, ister mırra olsun. Ne olursa olsun taze çekilmiş çekirdeklerden ve usulüne göre hazırlanmış olsun.

Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik) - 10

Çay

İnce belli, cam bardakta içilince tadına doyum olmayan dört mevsim lezzetli içecek. Üstelik içeriğindeki antidoksanlarla bağışıklık sisteminin de koruyucusu.

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