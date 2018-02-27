Kış için 10 sıcak lezzet önerisi (Kimi sağlıklı kimi enerjik)

Boza

Kışı sevenlerin belki de en büyük nedeni. Darı, mısır ve nişastayla yapılan bozaya en çok yakışan tarçın ve leblebi. En güzeli ise bilinenin aksine Vefa’da değil, İstanbul’a bir saat mesafede küçük bir kasaba olan Velimeşe’de. Mutlaka denemek lazım.