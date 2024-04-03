14 yıl önce tesadüfen bulunmuştu: Mamut fosilleri Samsun Müzesi'nde

Samsun Müzesi'nde görevli arkeolog Uğur Akyüz, Karadeniz Bölgesi'nde mamut fosillerine ilk kez Samsun'da rastlanıldığını söyledi.



Fosillerin yanında mamut ile yaban atının dişlerinin de olduğunu aktaran Akyüz, "Mamuta ait azı dişi ve üst çene Ladik ilçesinde eski bir kömür işletmesinde bulunuyor. Aynı yerde çıkan diğer fosiller ise yaban atı. Paleontologlar inceledi ve fosillerin 1 ila 2 milyon yıllık olduğu belirlendi. Yeni müze binamızda ilk kez bu fosilleri sergilemeye başladık. Fosiller bize 1 veya 2 milyon yıl önce denizlerin artık çekilmeye başladığını, karaların oluştuğunu ve kara hayatının başladığını gösteriyor" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde başka bir yerde mamut fosili henüz bulunmadığını dile getiren Akyüz, "Bulunmayacak anlamına gelmez ama şu an sadece Samsun Müzesi'nde mamut fosili bulunmaktadır. 10 yıl önce bize teslim edildi ancak Samsun Müzesi tadilat nedeniyle kapalı olduğu için yeni müzenin açılması beklendi. İlk kez teşhir edildi ve sergiye açıldı" ifadesini kullandı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun