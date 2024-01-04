2023, Kapadokya'da tüm zamanların rekor yılı oldu

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyarette, geçen yıl ağırlanan 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turistle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2023 yılının bölge turizmi açısından başarılı geçtiğini, turistlerin ilgisinin 2024'te de artarak devam edeceğine inandığını belirtti. Geniş coğrafyası ve eşsiz güzellikleri ile Kapadokya'nın cazibe merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesi ve ilimiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmaktadır. İlimiz bu yönüyle ülkemizin tanıtılması ve ekonomisine önemli katkı sunmaktadır. Turizm sektörü ilimizin refahı ve istihdamı açısından da önemli bir role sahiptir. Ziyaretçi sayımızın 2023 yılında 4 milyon 826 bin 662'ye ulaştığını görmekteyiz. Bu, tüm zamanların da en yüksek rakamıdır ve bir rekordur"