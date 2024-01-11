Bilecik'teki Pelitözü Göleti beyaz örtüyle kaplandı

Bilecik'te doğal güzellikleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçisi eksik olmayan Pelitözü Göleti, aralıklarla yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Bilecik'teki Pelitözü Göleti beyaz örtüyle kaplandı

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta piknikçilerin ve doğaseverlerin yanı sıra kamp ve karavancıların uğrak yeri olan göletin bazı bölümleri aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

Bilecik'teki Pelitözü Göleti beyaz örtüyle kaplandı - 1

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1980'li yıllarda sulama amaçlı oluşturulan, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip göletin karla kaplı çam ormanlarıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Bilecik'teki Pelitözü Göleti beyaz örtüyle kaplandı - 2

Zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çeken, fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen gölete gelenler bol bol fotoğraf çektirip çocuklarıyla kar topu oynadı.

Pelitözü Göleti ve çevresindeki ağaçlarla oluşan kış manzarası, dronla görüntülendi.

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