Edirne Sarayı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kazı çalışmalarının sürdüğünü ve buna çok önem verildiğini vurgulayan Yıldız, Milli Sarayların sadece kazı çalışmaları için 35 milyon lira kaynak ayırdığını bildirdi.



MAHMUDİYE KIŞLASI'NIN RESTORASYONU GELECEK YIL BAŞLAYACAK

Saray yakınındaki bir kaç ay öncesine kadar kapalı cezaevi olarak işlev gören geçmişte askeri kışla olarak yapılan yapıyla ilgili de görüş bildiren Yıldız, yapının devri konusunda Adalet Bakanlığıyla son çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti.



Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alan, 80 dönüm bahçe alanı bulunan yüzde 50'lik kısmın ayakta kaldığı kışla kompleksiyle ilgili restore çalışmalarının gelecek yıl başlayacağını ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oldukça özgün bir yapı, içinde temel seviyesinde kalmış bir cami ve bugün hala ayakta olan ama ciddi bir restorasyona ihtiyacı olan hamamıyla birlikte devraldık. İnşallah önümüzdeki yıl orada da ciddi anlamda restorasyona başlamış olacağız. Tabii bu alanda görmüş olduğunuz tarihi yapı genellikle 16'ncı ve 17'nci yüzyıllara ait, hatta 15'nci yüzyıldan da yapılarımız var. Ama bir 19'uncu yüzyıl yapısında müzecilikle ilgili bazı noktaları çok daha rahat hayata geçirebileceğiz. İnanıyorum ki bizim Mahmudiye Kışlası'nın restorasyonu da bittikten sonra Edirne'ye çok çok nitelikli bir müze kazandırmış olacağız.



Çünkü bu alanda yürütülen kazılardan ve bunun dışında da bazı İstanbul'da veya Edirne'de bulunan müzelerde Edirne Sarayı'na ait çok sayıda taşınabilir eser var. Bunların sergilenebilmesi için çok ciddi bize bir alan sunuyor. Bununla beraber Milli Saraylar Enstitüsünün bir kolunu burada yapıp sadece Edirne değil, çünkü Edirne'de sarayın dışında da muazzam bir tarihi birikimimiz var. Edirne şehrine ve bunun ötesinde Balkanlar'daki tarihi mirasımıza yönelik çalışmaları, akademik çalışmaları yürüteceğimiz bir kolumuz olacak. Aynı zamanda içinde bir kültür merkezi olacak. Yani bu anlamda Edirne'ye kıymetli bir müze ve kültür merkezi kazandıracağımızı söyleyebilirim."



SARAY'IN ZİYARETE AÇILMASI



Yıldız, saray ikinci avlusunun bitirilmesinin ardından ziyarete açılabileceğini, alanın arkeolojik kazı alanı olması nedeniyle her an bulguyla karşılaşma olasılığının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "En azından ikinci avludaki çalışmalar tamamlanmadan burada sağlıklı bir ziyaret hizmeti sunmak zaten doğru değil." dedi.



Edirne'nin Türkiye'deki tarihi miras yoğunluğu açısından çok önemli bir kent olduğunun altını çizen Yıldız, "Yaklaşık 400'ün üzerinde sivil mimari örneği var yaşayan. Restore edilerek kurtarılabilecek alanlar var. Zaten bunun dışında camilerini, medreselerini, kamu binalarını görüyorsunuz. Bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli var. Biz Edirne'yi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. İnşallah hepsiyle ilgili çalışmalarda da katkı vermeye hazırız." dedi. Yıldız, Edirne'deki tüm paydaşlarına teşekkür etti.