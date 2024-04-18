Edirne'de çiçek açan kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

Edirne'de ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola bitkisi, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Rengiyle göz kamaştıran ve toprağı sarı bir halı gibi örten kanolalar, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

Sapsarı görüntüsüyle ilgi çeken tarlalara giren vatandaşlar, doğal stüdyo olarak nitelendirdikleri alanda güzel anları ölümsüzleştiriyor.