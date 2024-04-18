Edirne'de çiçek açan kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

Edirne'de çiçek açan kanolalar tarlaları, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresine dönüştü.

Edirne'de çiçek açan kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

'de ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola bitkisi, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Rengiyle göz kamaştıran ve toprağı sarı bir halı gibi örten kanolalar, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

Sapsarı görüntüsüyle ilgi çeken tarlalara giren vatandaşlar, doğal stüdyo olarak nitelendirdikleri alanda güzel anları ölümsüzleştiriyor.

Edirne'de çiçek açan kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarının adresi oldu - 1

Kanola, son yıllarda çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor. Edirne'de bu yıl 35 bin dekar alana kanola ekildi.

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