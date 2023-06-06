Ege'nin yöresel tatları İstanbul Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunuluyor

Şef Dilek Yetkiner ise bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikteki Ege yöresi yemeklerin büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.



Ege mutfağının yerel ve yöresel tüm tariflerini hafta boyunca sergilemek için burada bulunduklarını ifade eden Yetkiner, "Geçen yıl ilk defa bu etkinliği İstanbul, Ankara ve İzmir'de arka arkaya yaptık. Hepsi de çok beğenildi. Lezzetler çok beğenildiği gibi çok sağlıklı bir mutfak olduğu için öğrenmek isteyenlerden de büyük ilgi gördü" diye konuştu.

"Tadında Anadolu Ege Haftası" kapsamında özel lezzetler, 9 Haziran'a kadar İstanbul Havalimanı'ndaki yolcuların beğenisine sunulacak.