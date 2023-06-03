Karların eridiği Palandöken Dağı'ndan eşsiz manzaralar

Karların eridiği Erzurum'daki Palandöken Dağı çiçeklerin farklı tonlarıyla renklendi.

Karların eridiği Palandöken Dağı'ndan eşsiz manzaralar

Erzurum'un Dağı'nda karların erimesiyle doğa, tüm renkleriyle kendini göstermeye başladı. Kış aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirveleri, karlı görüntüleriyle haziran ayında da dikkati çekiyor.

Karların eridiği Palandöken Dağı'ndan eşsiz manzaralar - 1

Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan kentte, havaların ısınmasıyla dağ etekleri ve ovalarda bahar renkleri görülmeye başlandı.

Karların eridiği Palandöken Dağı'ndan eşsiz manzaralar - 2

Karın erimesiyle ortaya çıkan çiçeklerin sarı, mor, mavi ve pembe tonları, akarsu ve mendereslerin geçtiği güzergahlarda güzel görüntüler oluşturdu.

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