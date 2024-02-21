Kars'taki Ölçek Deresi menderesleri güzelliğiyle büyülüyor

Beyaz örtü arasında kıvrım kıvrım akan dere, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor. Kars ve Ardahan sınırlarındaki menderesler, dronla görüntülendi. Kar manzaralı menderesler, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.



Ardahan'a bağlı Hasköy'ün sakinlerinden Murat Avşar, mendereslerin görenleri etkilediğini söyledi.



Doğa tutkunlarını bölgeye beklediklerini ifade eden Avşar, "Burası doğal bir alan ve tabiatın güzellikleri arasında keyifli bir yürüyüş yapılabilir. Buraya gelen misafirlerimiz menderesleri kar altında ve çevresinde açan çiçeklerle birlikte görüntüleyebilir" dedi.

Avşar, bölgenin turizme elverişli olduğunu dile getirerek, "Buradan geçen menderesler özellikle mera ve köylere büyük katkı sağlıyor. Böyle yüksek ovalarda yer alan menderesler geçtiği yerlere hayat veriyor" ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin