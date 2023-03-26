Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı

Tarihi Mardin’in dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkım işlemleri tamamlandı.

Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı

Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 20 daireli betonarme binanın geçtiğimiz günlerde yıkım çalışmalarını başlatmıştı. Mardin'in mimari yapısının ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda, 5 katlı 20 daireli betonarme binanın yıkım işlemleri dün itibarıyla tamamlandı.

Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı - 1

Tamamlanan çalışmaların ardından, oluşan yığını kaldırma işlemi yapılacak.

Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı
Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı Haberi Görüntüle

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