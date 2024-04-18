Müzeye çevrilen "Cephe Gerisi Hastanesi"ne 1 ayda 40 binin üzerinde ziyaretçi

Sosyal medya üzerinden yapılan fotoğraflı ve videolu paylaşımlarla müzenin ülke genelinde tanınır hale geldiğini ifade eden Avcı, “Sosyal medyada yapılan paylaşımlar bizim için farklı bir tanıtım yolu oldu. Yapılan paylaşımlar, olumlu yorumlar, güzel eleştiriler tüm Türkiye çapında bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı artırdı. Bundan sonra da Keşan’da kültürel ve sanatsal anlamda yapacağımız farklı etkinliklerle Keşan’ın sesini yine tüm Türkiye’ye ve uluslararası alanda duyurmaya Keşan Kent Müzesi olarak devam edeceğiz” diye konuştu.



Aslı Avcı, Ramazan Bayramı tatilinde de Keşan Kent Müzesi’nin Trakya bölgesi genelinde en çok ziyaretçi alan müzelerden biri olduğunu kaydetti.