Palandöken yeni sezona hazırlanıyor

Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Palandöken Kayak Merkezi'nde 2023-2024 kış sezonu hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Palandöken'in uluslararası bilinilirliğinin her geçen yıl arttığını vurgulayan Bağrıyanık, "Bu sene özelinde Palandöken, daha çok aile kayak merkezi vurgusu ile hareket edecek. Çocuklara özel kamp programları, çocukların aileleri tarafından emanet edilebileceği güvenli lokasyonlar oluşturduk." dedi.

Palandöken Dağı'ndaki otellerin tamamının yaz ayında yenileme çalışmaları yaptığını ifade eden Bağrıyanık, "Her yıl yükselen bir trendle kayak misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Geçen seneye göre yüzde 30'un üzerinde bir artış hedefliyoruz. Hali hazırda otellerimiz rezervasyonlarını almaya başladı. Güzel bir oranımız var. Aynı takvime göre geçen seneden daha fazla ilgi var." diye konuştu.



150 GÜNÜN ÜZERİNDE KAYAK YAPILABİLİYOR

Palandöken Kayak Merkezi'nde 150 güne uzayan sezonun önemini vurgulayan Bağrıyanık, şunları kaydetti:



"Bu rakam aslında bu sene ilave ettiğimiz suni kar hatları ile beraber çok daha geniş, çok daha fazla pistlerle 150 gün hedefini yakalamak istiyoruz. Aralık ayının ilk haftası itibarıyla kayak sezonunu açmış oluyoruz. Tabi bu sene meteorolojik veriler biraz daha erken gelmesini umut ettiriyor. Umuyorum ki Palandöken'in geçmiş yıllardaki tecrübesi, rakımı ve dağların konumu, nemin az olması, suni karlama ve operasyon kabiliyetimiz ile aralık ayının ilk haftasında yine sezonu açarız."

