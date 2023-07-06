Sahildeki renkli uyarı bayrakları hayati öneme sahip

GEÇEN YIL 500 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI



Sahil Antalya Yaşam Parkı Cankurtaran Birim Müdürü Ahmet Gül, cankurtaran ekibinin boğulma vakalarına en kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.



Geçen yıl Konyaaltı sahilinde 500'e yakın kişiyi boğulmaktan kurtarıp hastaneye gönderilmesini sağladıklarını anlatan Gül, "Milyonları ağırlayan bir sahilde geçen sezon maalesef 5 kişi de hayatını kaybetti" diye konuştu.



Hassasiyetle görev yaptıklarını dile getiren Gül, bu yıl da 200 boğulma tehlikesi vakasına müdahale ettiklerini bildirdi.



Denize giren tatilcilerden sahilde yer alan kulelerin üzerindeki renkli uyarı bayraklarını dikkate almalarını istediklerini vurgulayan Gül, "Plajda sarı kırmızı bayrak asılıysa cankurtaran görevde, denize girilebilir anlamına gelir. Sarı kırmızı bayrağın altında ayrıca sarı bayrak asılıysa cankurtaran var, görevde ama denize girmek riskli demektir. Sadece kırmızı bayrak asılırsa kesinlikle denize girilmemesini istiyoruz" dedi.



Gül, bir boğulma vakasına şahit olanların öncelikle kendilerini riske atmamaları uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:



"Boğulma tehlikesi geçiren kişi gürültülü patırtılı boğulmaz. Çünkü o anki tek derdi nefes almak olur. Boğulanın suyun üstünde kalabilmesi için öncelikle ona suyun üstünde tutacak bir materyal ulaştırılmalı ve hemen yardım çağrısı yapılmalı. Suda oyun oynayan insanların çoğunun bir anda boğulma tehlikesi geçiren yakınını kurtarmak isterken hayatını kaybettiğine şahit oluyoruz. Mümkün oldukça güvenlik sınırlarının aşılmamasını istiyoruz. Tatilciler özellikle yakınları arasında boğuşma şakası yapıyor. Suda nefes tutma ve boğma şakalarını çok görüyoruz. Tatilcilerden suda boğma şakaları yapmamalarını özellikle istiyoruz."

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