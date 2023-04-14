Sümela Manastırı yeni sezonunu ışıl ışıl geçirecek

Tehlike oluşturan kayaların çelik halatlarla sabitlenmesiyle 1 Mayıs 2022'de yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan Sümela Manastırı, tarih ve doğa tutkunlarının Trabzon rotasında ilk sırada yer alıyor. Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, sisli ve yağmurlu havalarda da ziyaret ediliyor.



400 BİN ZİYARETÇİ



İç, dış, su kemerleri ve çevre aydınlatması da yapılan Sümela Manastırı, dik yamaçtaki ışıltılı görüntüsüyle yaz sezonunda gezginleri ağırlamaya hazır. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından 1 Mayıs 2022 itibarıyla tamamen hizmete açıldığını söyledi. Manastırın her dönem ilgi gördüğüne işaret eden Erdoğan, "1 Mayıs 2022 itibarıyla yıl sonunu yaklaşık 400 bin ziyaretçiyle kapatmış olduk. Müthiş bir ilgi gördü. İnşallah 2023 yılında da ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, manastırın ilgi görmeye devam ettiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalarla Sümela Manastırı'nın ışıklandırılması bitti. Gece ışıklandırılmasını açmış bulunuyoruz" dedi.



"SÜMELA MARKA DEĞERİMİZDİR"



Manastırın, ışıklandırma kapsamında gece ziyaret edilmesine yönelik talep aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Karda ve yağmurda da ziyaretçiler gelmek istiyor. Yaz sezonunda ışıklandırmayla ziyaretçi sayımızın artış göstereceğini ümit ediyorum" ifadesini kullandı.